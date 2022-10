Foto: Mercat Abaceria Central

Els veïns de Gràcia no estan a favor del pla de construir el mercat de l'Abaceria de Barcelona tal com està ideat , i és per això que han reclamat a Ada Colau , l'alcaldessa de Barcelona, que de marxa enrere al pla i aposti per posar més espais verds a la zona, tal com es podia llegir en alguns cartells que penjaven a la vella estructura metàl·lica del mercat.

Els veïns exigeixen que dues terceres parts de la zona es dediquin a espai verd , d'acord amb el que estableix la cimera C40 de ciutats davant el canvi climàtic en què va participar Ada Colau i va reinvindicar les seves "Superilles".

El projecte té adjudicat actualment una partida pressupostària de 22 milions d'euros , que inclouen la rèplica exacta de l'actual estructura, un altell de dues plantes i tres més que seran subterrànies, a més d'un pàrquing.

Davant aquest projecte, els veïns ja han recollit 2.000 firmes sota la consigna ' Respira Abaceria', reclamant que s'endarreri el pla municipal per reformular-lo, que sigui més ecològic i participatiu.

De fet, els veïns s'acullen a la perspectiva ecològica que professa Ada Colau per reclamar aquest canvi. A més, han fet una contraproposta en què predomina una plaça arbrada al voltant de l'estructura metàl·lica, aprofitant el pressupost de mig milió d'euros pel projecte "Gracia Verda", del qual només se n'ha executat un 25% .