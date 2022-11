Foto: Instagram (@madxef)

El popular xef Marc Ribas, conegut pel programa Joc de cartes, de TV3, ha criticat amb duresa les polítiques que l'Ajuntament de Barcelona impulsa i du a terme en el món de la gastronomia. "La ciutat ha mort gastronòmicament", ha dit en una entrevista a Catalunya Ràdio.

Ribas ha denunciat, a més, que "mires facilitats que es donen a Madrid, que abans no hi havia restaurants top, i ens han passat la mà per la cara", apuntant que el govern municipal que lidera José Luis Martínez Almeida sí que aposta pel sector.

Tot i que assegura que a la ciutat continua havent-hi llocs de referència per menjar, denuncia que Barcelona no només està perdent potencial en detriment de Madrid, sinó també en favor d'altres ciutats com Girona.