Cartell del Smart City / Diputació de Barcelona

La Diputació de Barcelona presentarà les seves principals apostes en l’àmbit de la tecnologia, innovació i gestió urbana a l’ Smart City Expo , que se celebrarà des de dimarts 15 al dijous 17 de novembre a la Fira de Barcelona – Gran Via.

Una de les novetats que hi haurà a l’estand de la corporació és una visita amb ulleres de realitat augmentada al Palau Güell de Barcelona. Aquesta és una prova pilot que s’impulsa des del Laboratori d’Innovació de la Diputació i que permetrà veure, sense sortir del propi estand, algunes de les principals estàncies d’aquest edifici construït per Antoni Gaudí entre el 1886 i el 1890, per encàrrec de l’industrial, polític i mecenes de les arts i la cultura Eusebi Güell.

La visita virtual, que estarà acompanyada de música interpretada a l’orgue del mateix Palau Güell, està enriquida amb la voluntat d’incorporar aquells elements històrics d’especial rellevància que a dia d’avui, durant les visites presencials, no es poden veure.

HOLOGRAMA I PANTALLA TÀCTIL



Una altra de les novetats del Laboratori d’Innovació que es presentaran a l’estand de la Diputació és l’aposta pels hologrames, una tècnica fotogràfica que permet projectar una imatge gràfica mitjançant l’holografia. En aquesta prova pilot s’hi podrà veure informació relacionada amb els 311 municipis de la província de Barcelona.

D’altra banda, la Diputació manté l’aposta per la pantalla tàctil que ja va estrenar a la passada edició. Mitjançant aquesta pantalla tàctil es podrà descobrir les potencialitats d’una smart city i descobrir la importància de l’aplicació de sensors com els relacionats amb el medi ambient, la mobilitat, els residus i l’energia.

RECEPCIÓ ALS ALCALDES

La jornada de dimecres estarà marcada per la recepció que la presidenta de la Diputació de Barcelona, Núria Marín, i el diputat d’Innovació, Governs Locals i Cohesió Territorial Marc Verdaguer, faran als alcaldes i regidors de la demarcació. Serà a la una del migdia a l’estand de la corporació.

Aquesta recepció institucional anirà seguida de la ponència ‘Enganxats a la pantalla. No hi ha marxa enrere’, a càrrec del periodista, comunicador i escriptor Jordi Basté. D’altra banda, a dos quarts de quatre de la tarda s’oferirà a aquests càrrecs electes una visita guiada a l’Smart City Expo per tal que puguin conèixer les novetats més destacades de la mostra i puguin intercanviar experiències.

PROJECTES INNOVADORS



Al llarg dels tres dies de fira, l’estand de la Diputació acollirà tot un conjunt de presentacions no només de projectes impulsats per la pròpia corporació, sinó també pels governs locals. A nivell de Diputació, dimarts es presentarà el nou visor de l’Agenda 2030 al BOP de Barcelona (11h), els projectes innovadors en la gestió d’infraestructures i espais naturals (12h), com les noves tecnologies ajuden a reduir l’impacte del cost de l’energia en equipaments esportius (16h) i els serveis innovadors de formació a través de la gamificació (17h).

D’altra banda, la sessió de dimecres comptarà amb l’aposta en l’àmbit de l’smart city i la cohesió territorial (10:45h); mentre que a la sessió de dijous hi haurà la presentació ‘Open data: d’un hub de dades a un hub de serveis’.

Finalment, els ajuntaments que presentaran projectes i compartiran experiències en algunes de les sessions al llarg d'aquests tres dies són els del Prat de Llobregat, Rubí, Terrassa, Gavà, Puig-reig, Manlleu, Viladecans, Manresa, Sant Feliu de Llobregat, Badalona i Santa Susanna.