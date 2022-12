Camió de les escombraries barceloní / Foto: Arxiu

Revés important per a l' Ajuntament de Barcelona després que l'Autoritat Catalana de Protecció de Dades hagi amonestat l'organisme municipal per fer tres infraccions contra les normatives que preserven la intimitat dels veïns. Múltiples han estat les queixes que ha rebut el sistema 'porta a porta', instaurat des del 2021, fet que ha portat a frenar la seva expansió en altres punts de la ciutat.

El barri de Sant Andreu del Palomar és el protagonista del procediment sancionador número PS 44/2022. Segons l'Autoritat Catalana de Protecció de Dades, dipositar les escombraries en bosses semitransparents suposa un risc per als drets i les llibertats dels usuaris i viola la seva intimitat, ja que qualsevol persona que passi per davant pot veure quines deixalles genera cada casa .

A l'apartat de dubtes freqüents del 'porta a porta' del barri, ja alertaven que "els residus que no es dipositin amb la bossa homologada o, en el cas de l'orgànica, amb bossa no compostable o sense cub, no es recolliran, es deixaran a la via pública i es marcaran amb un adhesiu per informar de la incidència i de l'acció correctora". Al mateix document ja advertien que mai s'obririen les bosses per veure l'interior, però sí que serien semitransparents "per facilitar la inspecció visual als operaris i detectar la presència de residus barrejats", ja que es basa en un sistema que vol incentivar el reciclatge i la separació de residus per la categoria.

A més, els elements del kit de 'porta a porta' que ofereix l'Ajuntament tenen un xip que, si bé no està relacionat directament amb una persona física, sí que es relaciona amb l'adreça postal, per la qual cosa de manera indirecta sí que hi ha una manera de rastrejar quines escombraries genera cada casa.

Per tant, aquest rastreig permet elaborar perfils de les persones que cohabiten en un habitatge , a més de permetre l'accés a terceres persones a veure les escombraries generades, per la qual cosa es considera una infracció greu.

ELS VEÏNS HAVIEN D'IDENTIFICAR QUI UTILITZAVA ELS BOLQUERS

Pel que fa al procediment sancionador número PS 33/2022 , en què també és protagonista el barri de Sant Andreu del Palomar, l'objecte de la discòrdia és la recollida de bolquers.

Un veí va denunciar que, perquè el servei 'porta a porta' recollís els bolquers, s'havia d'avisar al formulari. S'hi havia d'avisar si l'usuari era un infant menor de 3 anys, persones que utilitzaven bolquers o persones que necessitaven cures diàries o material sanitari d'un sol ús a causa d'alguna malaltia.

Tot i això, davant del requeriment, l'Ajuntament va justificar que aquesta selecció va estar present tan sols un parell de dies, i que el van retirar perquè no s'hagués de donar més informació sobre qui utilitzava els bolquers . A més, aquest formulari era necessari perquè l'organisme el considerava un "servei complementari" que requeria un "vehicle d'emergència" en alguns casos més urgents i singulars. Tot i això, haver sol·licitat aquesta informació xoca amb el principi de minimització de les dades (article 5.1.c del Reglament General de Protecció de Dades), i constitueix una infracció molt greu.

"Consta acreditat que l'Ajuntament va tractar dades innecessàries (el motiu concret pel qual se sol·licitava fer servir aquesta bústia) per aconseguir la finalitat pretesa (la prestació del servei complementari de la recollida de bolquers)", al·lega el procediment sancionador.

A més, als formularis no s'informava les persones afectades sobre el dret a retirar el consentiment en qualsevol moment, per la qual cosa xoquen amb el dret de la informació i constitueixen una infracció lleu per no facilitar tota la informació que s'exigeix a l'article 13 del Reglament General de Protecció de Dades.