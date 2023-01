El líder d'ERC a Barcelona, Ernest Maragall, amb la portaveu d'ERC al Parlament, Marta Vilalta; el president del grup parlamentari, Josep Maria Jové; el de la Federació de Barcelona, Gerard Gómez del Moral; i la seva secretària, Anna Nebrada / @EP

El diputat al Parlament i líder d'ERC a l'Ajuntament de Barcelona, Ernest Maragall, ha anunciat aquest dijous que deixarà el seu escó a la cambra catalana per centrar-se en la candidatura per optar a l'alcaldia de la capital catalana a les eleccions municipals del 28 de maig.

Ho ha comunicat en una roda de premsa amb el president del grup parlamentari, Josep Maria Jové; la portaveu del partit, Marta Vilalta; el president de la Federació de Barcelona d´ERC, Gerard Gómez del Moral; i la secretària general de la federació, Anna Nebreda.

Maragall ha explicat que li ha costat molt prendre aquesta decisió però que ho fa “des de la convicció, la reflexió i des de l'evidència que Barcelona ho demana tot, ho mereix tot i en aquests moments ho exigeix tot”.

"Estic absolutament convençut que és el que correspon en aquest moment", ha assegurat el republicà, tot i que ha reconegut que li costa molt deixar el grup parlamentari, del qual ha destacat que és un magnífic grup de persones, més enllà de la política i les ideologies.

Ha expressat que se sent orgullós dels últims cinc anys com a diputat al Parlament i ha assegurat que “ni un sol minut ha tingut la temptació de trencar la disciplina de vot”.

"VICTÒRIA INCONTESTABLE"

Preguntat per la possibilitat que es polaritzi la campanya electoral després de dinar que van compartir l'alcaldessa i candidata de BComú, Ada Colau, i l'exalcalde i candidat de Junts, Xavier Trias, ha opinat que no creu que "tornar al 2015 sigui ni de lluny l'actitud adequada”.

Per això, ha advocat per contrastar models de ciutat, de present i de futur --ha dit--, i ha assegurat que ERC està en condicions d'oferir el lideratge, i per això es veu amb "enorme probabilitat de guanyar".

A més, ha considerat que arribarà a les eleccions en unes condicions molt diferents de les que va arribar el maig del 2019, amb una situació de "més claredat, de victòria incontestable i amb tota la responsabilitat a l'hora de formar govern i d'establir i definir aliances".

"Estic convençut que ERC està en condicions de guanyar aquestes eleccions. Té voluntat, el projecte, la determinació i l'equip", ha afirmat.

Sobre la llista electoral, no ha avançat els noms que l'acompanyessin a la candidatura, tot i que ha detallat que entre el febrer i el març s'acabarà de decidir en un debat intern dins del partit.