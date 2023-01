El sector del taxi ha convocat una aturada total durant la fira Integrated Systems Europe (ISE) a Barcelona, que se celebrarà al recinte Gran Via de Fira de Barcelona entre el 31 de gener i el 3 de febrer. Ho ha anunciat el portaveu d' Élite Taxi, Tito Álvarez , després que els taxistes votessin a mà alçada entre aquesta opció o seguir aquest dimarts 17 de gener amb la marxa lenta que ha agrupat més de 300 taxis per reclamar a la Generalitat que prohibeixi la tarifa variable utilitzada per les plataformes.

Tant Elit Taxi com el Sindicat del Taxi de Catalunya (STAC), organitzadors de la marxa, han criticat que ni el president de la Generalitat, Pere Aragonès, ni el conseller de Territori, Juli Fernàndez, els hagin rebut al Parlament com havien demanat .

El sector exigeix al Govern que diferenciï entre "un servei de la societat de la informació" i un operador de transport per taxi.

També demanen que es limiti el nombre de taxis que poden estar adscrits a un mateix operador a un 15% del total de les llicències a l'àmbit de Catalunya.