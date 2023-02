Treballadores del SISFAM. Foto: Twitter (@sisfamenlluita)

Des de fa temps, les treballadores socials del Servei d'Intervenció Social de Famílies amb Menors (SISFAM) de Barcelona estan lluitant per unes condicions salarials dignes. És una unitat municipal especialitzada a atendre famílies amb menors que viuen en assentaments com barraques o habitatges que estan en males condicions.

Amb la seva feina, promouen que els menors siguin escolaritzats i que rebin assistència sanitària regular. Als seus pares els donen recursos per trobar habitatge i feina. Actualment, la plantilla està formada per 13 treballadores socials, que atenen diverses famílies que tenen a càrrec prop de 300 menors.

Segons l'Ajuntament de Barcelona el nombre de persones en situació de sensellarisme va créixer el 2022 en un 52%; de les 693 persones que dormien al carrer detectades l'any 2015, la xifra ha crescut a un total de 1.056 el setembre passat.

A més, segons les dades més recents, només un 10% de les persones usuàries dels serveis que ja funcionen actualment a la ciutat han viscut des de sempre a Barcelona, mentre que un altre 50% fa menys de 5 anys que viu a la ciutat.

LES REIVINDICACIONS DE LES TREBALLADORES SOCIALS

Segons ha pogut saber Catalunya Press, la principal raó de mobilització de les treballadores (que dimarts 31 de gener passat van protestar de forma pacífica en una jornada en què l' Ajuntament de Barcelona volia presumir dels treballs que ha realitzat per millorar l'atenció a persones sense llar des de l'arribada d' Ada Colau a l'alcaldia el 2015), és que el conveni col·lectiu preveu que han de cobrar un complement salarial de 280 euros mensuals que no estaven percebent.

Durant mesos, les treballadores van intentar posar-se en contacte amb el Grup 5, l'empresa que té l'adjudicació d'aquest servei per part de l'ajuntament barceloní, per fer-los arribar les peticions. Després de mesos d'absència de comunicació, es va aconseguir establir un diàleg entre les treballadores i l'empresa.

L'última proposta que aquestes haurien rebut era que, des del gener del 2023 passessin a cobrar el 100% del sou i el complement salarial i una quantitat de 800 euros en concepte de compensació pels anys que no havien cobrat el complement. La negativa de les treballadores hauria fet que, de nou, la comunicació entre les parts es tornés a trencar.

UNA QÜESTIÓ QUE HA ARRIBAT ALS TRIBUNALS CATALANS

A més, a finals de l'any passat va sortir una resolució d'una demanda que havien presentat a Inspecció de Treball, que declarava que estaven cobrant per sota del conveni.

De fet, algunes treballadores van denunciar la situació, que està als tribunals, encara que les vistes (el retard i l'acumulació de casos durant els temps més durs del coronavirus van fer que s'endarrereixin, com tantes i tantes causes) no es faran fins a finals de hivern o la primavera del 2024.

Més enllà d'aquest procés, la voluntat de les treballadores seria que l' Ajuntament recuperi la municipalització del servei (i també haurien fet passos en aquesta direcció) però no tindrien gaires esperances que això passés.

LES VERSIONS DE L'AJUNTAMENT DE BARCELONA I L'EMPRESA GRUP 5

Catalunya Press també ha volgut tenir la versió de l'Ajuntament i del Grup 5, després de la protesta de fa uns dies.

L'empresa Grupo 5 assegura que "complim els diferents convenis col·lectius que apliquen als professionals i sector en què s'ubiquen" i afegeixen que "estem oberts al diàleg cordial i cerca d'acords que suposin oferir una atenció de qualitat a les persones del servei , que és el nostre objectiu principal com a empresa”.

Per la seva banda, el govern municipal barceloní apunta que, actualment, la despesa total del contracte és de 1.576.029,82 euros (per al termini comprès entre 2020 i 2023). L'Ajuntament de Barcelona apunta també que el contracte anterior (2015-2019) era de 1.446.748,71 euros.

Segons fonts municipals, el contracte actual "inclou millores respecte a l'anterior, com ara la consolidació de l'ampliació de 2 professionals" i "l'ampliació del pressupost en 45.000 euros (fins a un total de 75.000 euros) per a ajudes econòmiques d'urgències".