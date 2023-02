Colau afirma representar els barcelonins però els crítics els esborra de les seves xarxes socials/ @EP

El camí cap a les eleccions municipals a Barcelona està en marxa i, per tant, per als partits polítics és molt necessari controlar el que es diu , la conversa a les xarxes socials . Per evitar les crítiques, una de les eines més habituals és bloquejar, cosa que en aquesta campanya electoral Barcelona a Comú està fent escandalosament.

De fet, els perfils que han rebut el bloc a Twitter de la formació liderada per Ada Colau ja compta amb 1.100 membres. Per fer-se visibles, i amb cert sentit de l'humor, s'han unit sota el hashtag #ClubdeBloquejatsDelsComuns.

Ha estat el tuiter @manelhernande14 qui és l'encarregat d'actualitzar aquest comptador amb les darreres "víctimes" d'aquest bloqueig per part dels comuns de Barcelona.

La llista, doncs, ja arriba als quatre dígits... i pot continuar creixent perquè queden 100 dies fins a la cita amb les urnes.

Seguirem informant...