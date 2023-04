Els reconeguts xefs Jordi Cruz, Susana Aragon i Fran López han protagonitzat el showcooking en directe en el marc del San Miguel GastroFest Km0, celebrat els dies 1 i 2 d'abril al Poble Espanyol de Barcelona. | ISABEL ACEVEDO

La primera edició del San Miguel GastroFest Km0 ha acabat avui amb un gran èxit de públic. Durant tot el cap de setmana, més de 8.000 persones han visitat el recinte del Poble Espanyol per gaudir d'aquesta gran festa de la gastronomia de proximitat. Aquest certamen ha ofert la possibilitat de tastar una vintena de propostes culinàries elaborades amb productes del Parc Agrari del Baix Llobregat, maridats amb cerveses San Miguel.

Segons els organitzadors, l'èxit d'aquesta primera edició del San Miguel GastroFest Km0 assegura la continuïtat del certamen, que es durà a terme anualment.

CUINA EN DIRECTE, MARIDATGES I MÚSICA

El reconegut xef televisiu Jordi Cruz (Angle, ABaC, Atempo, Ten's) va inaugurar oficialment ahir dissabte el San Miguel GastroFest Km0 amb un showcooking que va deixar a tothom bocabadat. Aquest esdeveniment, que té com a objectiu reivindicar la gastronomia de proximitat, ha estat un dels més esperats per als amants de la cuina de qualitat.

Però Jordi Cruz no ha estat l'únic xef que ha estat cuinant en directe durant aquest cap de setmana al Poble Espanyol. Altres grans noms com ara Susana Aragón (Centric Gastro), Fran López (Xerta i Villa Retiro), Carlota Claver (La Gormanda), Josep (Palau Vell) i Antonio (Les Vinyes), Carlos Novo i Eric Ochoa (Gastro Garatxe) i Eva Hausmann (Hausmann Gastronòmic) també han ofert xous de cuina pels assistents.

A més dels espectaculars showcookings, deu xefs del Baix Llobregat que formen part del col·lectiu de restaurants Sabors de l'Horta juntament amb altres xefs de Barcelona, han preparat plats deliciosos utilitzant productes frescos i de temporada del Parc Agrari, com ara carxofes del Prat, calçots, alls tendres, espàrrecs de Gavà i pollastres de la Pota Blava. Aquests plats únics han estat maridats amb diferents varietats de cerveses San Miguel i tastats per tots els assistents del certamen.

Durant el San Miguel GastroFest Km0, s'han ofert plats tant de cuina tradicional com de creativa, tot utilitzant el producte fresc com a ingredient principal. Un exemple és la Focaccia de carxofa prat preparada per la xef Susana Aragon (Cèntric Gastro) que es va servir amb la San Miguel Manila, o la Pita de botifarra eco i calçots també preparada per Aragon, que es va maridar amb la Nomada Petricor. El grup Cooking Group (format per El Cortijo, La Masia, Rústic i Sinfonia) va oferir les Braves del Parc Agrari amb la San Miguel Eco, així com les Migas del Pastor amb all tendre i calçot del Parc Agrari i ou de gallina de pota blava amb la Magna de San Miguel. Altres plats destacats inclouen el Trinxat de col amb ravioli de botifarra negra d'El Palau Vell que es va servir amb la Nomada Nature pils, o el Mini de Pota Blava que es va maridar amb la San Miguel Selecta.

L'esdeveniment també ha ofert als assistents la possibilitat de degustar un autèntic menú de calçotada en una àmplia i agradable zona a l'aire lliure, amenitzat per música en directe. Una opció perfecta per als amants d'aquesta típica festa gastronòmica catalana.