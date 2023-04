Foment de Treball / Foto: @CatalunyaPress

Barcelona està a punt de viure un procés transformador molt important gràcies a la creació del Mercat del Peix. Aquest projecte consisteix en la creació d’un nou complex de recerca i innovació d’uns 45.000 m2 dedicats a la biomedicina, la biodiversitat i el benestar planetari. Aquests tres edificis s'ubicaran als terrenys que ocupava l'Antic Mercat Central del Peix fins al 4 d'octubre de 1983. Des del 1996 hi ha un pàrquing públic, però el seu ús canviarà radicalment en els propers anys.

En un acte que va tenir lloc el dimarts 18 d'abril a Foment del Treball, el projecte va ser presentant per Francesc Subirada i Curcó, actual Director de la Iniciativa de la UPF per a la Ciutadella del Coneixement, antic Director General de Recerca de la Generalitat de Catalunya (2016-2018) i Fundador i Director Associat del Barcelona Supercomputing Center (2005-2016) i del Andreu Mas-Colell, actual president del BIST, Barcelona Institute of Science and Technology i Catedratic emèrit de la UPF i de la Barcelona GSE.

Aquest projecte està promogut per la Universitat Pompeu Fabra i anirà de la mà de tres socis estratègics: el Barcelona Institute of Science and Technology (BIST), el Consell Superior d’Investigacions Científiques (CSIC) i la Universitat de Barcelona (UB). A més, té el suport de l’Ajuntament de Barcelona, la Generalitat de Catalunya i el Govern d'Espanya. La inversió rondrarà els 109 milions d'euros i donarà feina a 1.200 persones. La previsió és que s'inauguri a finals del 2025.

El Mercat del Peix formarà part de la Ciutadella del Coneixement, una iniciativa científica, cultural i urbanística que pretén "enriquir tot l'entorn central de la ciutat amb institucions relacionades amb el coneixement", tal com explicava Subirada.

Projecte del Mercat del Peix / Foment del Treball

PROJECTE ARQUITECTÒNIC

El projecte consta de quatre subprojectes que guardaran relació i sinergia entre els diferents espais:

Un nou edifici del Barcelona Institute of Science and Technology (BIST) , amb una inversió de 54,9 milions d'euros i una superfície construïda de 24.700 m2. Acollirà uns 800 investigadors i uns 60 grups d'investigació.

, amb una inversió de 54,9 milions d'euros i una superfície construïda de 24.700 m2. Acollirà uns 800 investigadors i uns 60 grups d'investigació. Un nou edifici de l' Institut de Biologia Evolutiva (IBE, CSIC-UPF) , amb una inversió d'11,5 milions d'euros i una superfície construïda de 6.500 m2.

, amb una inversió d'11,5 milions d'euros i una superfície construïda de 6.500 m2. Un nou edifici de la Universitat Pompeu Fabra (UPF), amb una inversió de 15,1 milions d'euros i una superfície construïda de 7.300 m2, que es dedicarà a la investigació i la innovació per al benestar planetari.

amb una inversió de 15,1 milions d'euros i una superfície construïda de 7.300 m2, que es dedicarà a la investigació i la innovació per al benestar planetari. Un nou pàrquing subterrani, construït i gestionat per l'empresa Barcelona Serveis Municipals (B:SM), amb una inversió de 22,3 milions d'euros i una superfície construïda de 7.200 m2.

Francesc Subirada ha volgut remarcar la importància de la biodiversitat. "Hi ha més possibilitats de què ens afecti a curt termini la pèrdua de biodiversitat que el canvi climàtic", lamentava l'actual Director de la Iniciativa de la UPF per a la Ciutadella del Coneixement. És per això que serà un dels tres pilars fonamentals del projecte.

Andreu Mas-Colell, per la seva banda, també ha posat èmfasi en la medicina de precisió que continuaran investigant en l'edifici del BIST. "És importantíssim i crític des del punt de vista d'una conselleria d'economia perquè és molt efectiva i perquè són molt costoses, per la qual cosa s'han de finançar", explicava l'actual president del BIST.

Per tant, aquest projecta donarà un impuls molt important en l'àmbit de la recerca i la investigació a la ciutat de Barcelona.