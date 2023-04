Contenidors d'escombraries / Arxiu

Barcelona no ha quedat ben parada segons una enquesta de l'Organització de Consumidors i Usuaris (OCU), on s'ha indicat que és la sisena ciutat espanyola més bruta del país. L'enquesta de satisfacció de la neteja viària va comptar amb l'opinió de 6.836 veïns de 69 ciutats espanyoles , i van apuntar que notaven resultats mediocres a dues de tres localitats.

En realitat, una de cada tres persones suspèn la Ciutat Comtalen en termes de neteja urbana. Això la converteix en la sisena ciutat més bruta dentre les seleccionades, havent baixat 11 punts respecte a l'enquesta realitzada fa quatre anys. Aquests resultats suggereixen una manca dacció per part de lajuntament en aquest àmbit.

Els barcelonins han avaluat una dotzena d'aspectes relacionats amb la neteja urbana, i les pitjors qualificacions s'han atorgat a la presència excessiva d'excrements canins a les voreres, la presència de grafits i la brutícia causada pels botellons.

En termes generals, les grans ciutats del sud i de la Mediterrània amb gran afluència turística solen obtenir les pitjors qualificacions, encara que no sempre és així. Destaquen entre les pitjors Palma, Alacant i Sevilla, que han caigut 10 punts en comparació dels resultats de l'enquesta anterior.

Barcelona també ha empitjorat els seus resultats, en aquest cas en 11 punts, i ara ocupa el sisè lloc a la llista de les ciutats més brutes, empatada amb Madrid. Lleida i Tarragona els segueixen de prop. A més, OCU adverteix que de les vuit localitats catalanes seleccionades, només Sabadell ha obtingut una bona qualificació.

Pel que fa a les ciutats amb les millors qualificacions en neteja, destaquen Oviedo, Bilbao i Vigo , en aquest ordre. Sabadell , per la seva banda, és la ciutat catalana més ben valorada pels seus residents i ocupa el lloc 16 a la llista de les 69 ciutats espanyoles incloses a l'estudi en termes de neteja.

Algú podria pensar que una inversió més gran en neteja seria sinònim de millorar els resultats, però la realitat és que no és així. Per exemple, a Barcelona es va destinar el 2022 una partida pressupostària de 293,6 milions d'euros a la neteja viària i la recollida de residus, però la sensació de molts veïns és que la ciutat Comtal és lluny de ser un exemple de neteja.

La freqüència de pluges és un factor que influeix positivament en la neteja urbana, i la manca de precipitacions també s'ha notat en aquest aspecte.

Tot i això, el que realment té un impacte positiu és la regularitat en la realització de tasques de neteja. A més freqüència en l'escombrada i la baldejada dels carrers, s'obté una millor qualificació en aquest àmbit. D'aquesta manera, els ajuntaments podrien millorar els seus resultats sense haver de fer grans inversions en maquinària costosa , sobretot a les zones perifèriques, on se sol fer un ús menys freqüent d'aquestes eines.

És per això que l'OCU ha fet una crida pública als ajuntaments perquè augmentin la freqüència d'escombrada i baldeig dels carrers, i exerceixin un control més gran sobre els excrements canins. De fet, el nombre de multes imposades per no recollir els excrements dels gossos és insignificant i en la majoria de ciutats es considera una falta lleu. D'altra banda, és fonamental que els ajuntaments parin atenció a les queixes dels ciutadans, cosa que no sempre passa.