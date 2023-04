José Viguin gerent de Shôko Restaurant & Lounge Club, recollint el guardó dels Mossos d'Esquadra de Ciutat Vella de la mà del seu representant, Carlos Cavas. | SHÔKO

El club nocturn i restaurant, Shôko Restaurant & Lounge Club de Barcelona, ha estat distingit pels Mossos d'Esquadra per la seva lluita contra la violència sexual. La setmana passada, durant la celebració del Dia Nacional de les Esquadres de l'Àrea Bàsica Policial (ABP), al districte barceloní de Ciutat Vella, la discoteca va ser condecorada per la col·laboració amb els cossos de seguretat en la lluita contra tota mena de violència sexual, la prevenció dels delictes i el reforç de la seguretat al voltant dels establiments són objectius irrenunciables dels locals d'oci.

En aquest sentit, el Shôko Restaurant & Lounge Club ha estat pioner en aquesta tasca, organitzant cursos de formació en col·laboració amb els Mossos d'Esquadra. Aquests cursos tenen com a objectiu capacitar el personal del local d'esbarjo en la implantació de protocols d'actuació per prevenir i combatre la violència sexual.

El gerent de Shôko Restaurant & Lounge Club, José Viguin, ha reconegut “és un orgull rebre aquest reconeixement que ens impulsa a seguir prenent la davantera i prevenir les situacions de risc a l'oci nocturn per ser capaços d'atendre i reaccionar davant de qualsevol situació que faci necessària reforçar la seguretat i protegir la població vulnerable i prevenir els delictes en estreta coordinació amb els Mossos d'Esquadra”.



Des de la seva obertura el 2004, el Shôko Restaurant & Lounge Club s'ha convertit en un lloc de referència a la vida nocturna de Barcelona, destacant no només per la seva oferta gastronòmica, sinó també per la seva cultura de club. Gràcies al seu èxit, ha estat inclòs en el rànquing dels 10 millors clubs del món i és membre de prestigioses associacions com la International Nightlife Association (INA) i The World's Finest Clubs, entre d'altres.

A més, el local compta amb el distintiu de triple excel·lència en oci nocturn, un reconeixement que destaca el compromís amb la qualitat, la seguretat i la responsabilitat social en la seva activitat.