Ada Colau amb Jaume Collboni @ep

El nou alcalde de Barcelona, Jaume Collboni , ja ha publicat el seu cartipàs municipal per posar en marxa el Govern que liderarà Barcelona durant els propers quatre anys.

El socialista ha repartit el Govern entre quatre tinents d?alcalde: la primera, Laia Bonet , al capdavant de l?àrea d?Ecologia, Urbanisme, Infraestructures, Mobilitat, Espai Públic i Habitatge; la segona tinenta de batlia, Maria Eugènia Gay , que liderarà l'àrea de Cicles de Vida, Drets Socials, Cultura, Esports, Educació i Coordinació Territorial; el tercer tinent d'alcalde, Albert Batlle , que dirigirà l'àrea de Prevenció, Seguretat, Convivència i Règim Interior; i el quart tinent d´alcaldia: Jordi Valls , que es queda amb l´àrea d´Economia, Hisenda i Promoció Econòmica.

Aquesta concentració de carteres en tan sols quatre tinents d'alcalde - a l'anterior legislatura n'hi havia sis- podria ser una ofrena de Collboni als Comuns d' Ada Colau , deixant la porta oberta que puguin entrar al Govern municipal recuperant les sis tinences d'alcaldia . D'aquesta manera, Collboni comptaria amb 19 regidors, quedant-se a només dos vots de la majoria absoluta i aplanant el seu camí per a la governabilitat al consistori. Tot i això, sembla poc probable que qualsevol acostament entre els dos partits arribi abans de les eleccions generals.

Una altra situació per fer preveure que l'aliança entre Collboni i Colau podria arribar aviat és el nomenament de gerents per a l'Ajuntament: el socialista ha renovat els gerents municipals que formaven part de l'anterior consistori liderat pels comuns. Aquests gerents van ser cessats el 17 de juny, quan Collboní va prendre possessió, i nomenats una altra vegada el mateix dia, segons consta a la Gaseta Municipal de Barcelona.

A continuació, podeu consultar els documents amb els cessaments i els nomenaments:

Aquesta composició dels gerents de l'Ajuntament, calcada del consistori anterior i amb molts càrrecs de confiança dels Comuns, és la prova que demostraria que el pacte entre Collboni i Colau està tancat. Sense ser dins del Govern municipal, l'alcaldessa continua tenint els seus afins dins, i dues tinences d'alcaldia l'esperen per quan vulgui tornar.

Entre els càrrecs de confiança dels Comuns que renoven al Govern de Collboni hi ha Javier Burón , gerent d'habitatge, que presumiblement renovarà el sou de 95.0462 euros anuals - un salari superior al del president del Govern, Pedro Sánchez. També continuarà Xavier Matilla , excandidat de Terrassa en Comú, com a Arquitecte en cap i que cobrava el mateix salari que Burón; o Jordi Ayala , un membre important de l'estructura dels Comuns que anava com a número 20 a la llista per Barcelona. Ayala, al capdavant de la Gerència de Pressupostos i Hisenda, estava cobrant un sou de 106.692 euros anuals fins ara.

En política és difícil donar res per fet, però ningú posa els càrrecs d'un altre partit al seu propi Govern si no és que té tancat un pacte amb aquesta formació. Per això, sembla evident que l'aliança de Collboni i Colau per dirigir Barcelona durant els propers quatre anys és un fet , almenys a l'ombra ia través dels gestors, i possiblement de manera pública després del 23-J. Una altra hipòtesi seria que l'alcalde de Barcelona estigués esperant les eleccions generals per, en funció del resultat, decidir si Governa amb els comuns o per contra, buscar altres pactes i fer fora tots els gestors de Colau en barrina. L?escenari és obert, les respostes arribaran després del 23-J.