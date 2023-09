Centenars de taxis durant una mobilització convocada per Élite Taxi i Stac / @EP

Dimarts, la circulació del centre de Barcelona quedarà col·lapsat a causa de la mobilització que ha preparat el sindicat Élite Taxi, amb l'objectiu de protestar contra la sanció que l' Autoritat Catalana de la Competència (ACCO) ha interposat contra ells. La multa puja a 122.910 euros per "boicotejar Uber" i altres operadors, segons s'apunta a la resolució de l' expedient 111/2021.

"A finals del 2020, després de fer-se públic l'inici previst de la prestació de serveis de mediació del servei de taxi mitjançant App per Uber a Barcelona, ​​Elit Taxi va posar en marxa una campanya de pressió per tal que els taxistes de l'AMB no s'adherissin a la plataforma, difonent per diversos mitjans una imatge negativa i de desacreditació d'Uber. A més, va exercir mesures de pressió dirigides als taxistes mitjançant comunicacions per xarxes socials, a la seva web o trucades directes, advertint-los de les conseqüències negatives de treballar amb l'empresa, i dissuadint-los de la seva col·laboració amb Uber", detalla l'ACCO .

La marxa començarà a les 9.00 hores a la plaça d'Espanya, creuarà la Gran Via fins al passeig Sant Joan i arribarà al Parlament cap a les 14.00 hores.

Tito Álvarez, portaveu de l'entitat, es defensava d'aquestes acusacions oficials explicant a CatalunyaPress que “l'únic que hem fet és dir què pensem”. "És una cosa tan senzilla com que Uber és una empresa que vol acabar amb el taxi. Com que la nostra veu arriba al sector i no aconsegueixen que els taxis treballin per a ells, ens donen la culpa a nosaltres i diuen que els estem fent un boicot", lamenta, i afegeix que si hi hagués hagut amenaces per part dels taxistes, el que haurien d'haver fet és "anar a un jutjat, no a l'ACCO".

A més, Álvarez ha apuntat que un dels motius que s'amaguen després de la quantiosa multa és un "tràfic d'influències a l'ACCO", a causa d'un canvi de presidència durant el procés en què se'ls va obrir l'expedient sancionador. "Ens fan sospitar després de saber qui és Uber, com actuen i com es mouen als despatxos ia les altes esferes", teoritza Tito Álvarez, però afirma que no tenen cap prova fefaent que els permeti fer una acusació formal.

Des del seu punt de vista, l'ACCO "ho ha manipulat tot tant per ficar-nos aquesta sanció que creiem que és un escàndol", i és per això que el sector del taxi està "molt indignat".

Aquest dimarts s'esperen que es mobilitzin uns 1.000 cotxes, però no es descarta que es facin aturades més endavant. "Si ningú ens fa cas, nosaltres no pararem i la cosa anirà a més. Quan la gent no pugui anar a algun lloc i hi hagi un caos, que es preguntin per què", acusa.

Pel que fa a la posició del Govern, Tito ha qualificat de "vergonyosa" la seva postura. "Entenc que no es posicionin perquè l'ACCO forma part de l'estructura de la Generalitat, però d'independent no en tenen res. Són el braç armat dels lobbies i de les grans transnacionals", sentencia.