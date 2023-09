Escola L'Horitzó

El pedagog Bob Lenz ha visitat les instal·lacions de l´Escola L´Horitzó de Barcelona i s´ha reunit en una sessió de treball amb l´equip docent. L´escola barcelonina és pionera en la cultura de l´aprenentatge a través de la indagació i treballa amb els alumnes a partir d´experiències intel·lectuals interdisciplinàries que ofereixen eines perquè puguin adaptar-se a qualsevol situació.



L' Escola L'Horitzó té un model pedagògic propi, contrastat i en evolució constant a partir d'una educació humanista, tecnològica i artística.



En el transcurs de la sessió de treball, l'equip de l'Escola L'Horitzó ha intercanviat experiències amb el professor nord-americà per posar en comú pautes de treball que enriqueixin els projectes que es desenvolupen a l'escola barcelonina.



CREADOR DEL BIE DE SANT FRANCESC



Bob Lenz és pedagog i director del Buck Institute for Education, una organització sense ànim de lucre que es dedica a difondre l'aprenentatge basat en projectes (ABP).



L'objectiu de Bob Lenz és que els alumnes s'involucrin amb allò que aprenen en comptes de dedicar-se a escoltar i copiar als seus quaderns allò que el professor els explica. Treballar les matèries de manera transversal i col·laborativa és també el principal objectiu de la seva proposta educativa.



La metodologia de treball que proposa Bob Lenz aplica una sèrie de pautes per als docents a lhora de dissenyar un projecte.



A través del que s'anomenen els 'Elements Essencials de Disseny de Projectes ABP Gold Standard', se'ls indica quines característiques han de tenir en compte a l'hora de programar els projectes, els objectius d'aprenentatge dels alumnes, què han de comprendre i què habilitats han de desenvolupar.



En aquest sentit, és fonamental proposar-los un problema significatiu o una pregunta desafiadora d'un tema que sigui del món real i que estigui relacionat amb els seus interessos personals. El mètode cerca adquirir competències per a un món canviant a partir de la resolució de problemes, l'adaptabilitat als canvis, el treball en equip i les habilitats comunicatives.



Altres aspectes clau és que els estudiants s'involucrin en un procés rigorós i continu de formular preguntes i trobar recursos i respostes.



Per ajudar a garantir que els seus estudiants obtinguin el curs principal i participin en un aprenentatge basat en projectes de qualitat, PBLWorks promou un model basat en investigacions per al PBL Gold Standard.



El model Gold Standard PBL inclou dues guies útils per als educadors: d'una banda set elements essencials de disseny de projectes brinden un marc per desenvolupar projectes d'alta qualitat per al saló de classes, i de l'altra set pràctiques docents basades en projectes ajuden a professors, escoles i organitzacions a millorar, calibrar i avaluar-ne la pràctica.



PBLWorks ofereix tallers i cursos d'aprenentatge basats en projectes en línia i en persona per a educadors que busquen oferir més als seus estudiants.



Bob Lenz considera que “hem de preparar els nois per fer allò que les màquines no podran fer”. Segons ha explicat el docent, “en el futur no hi haurà menys llocs de treball, sinó que requeriran habilitats més elevades com ara la creativitat. A les empreses cada cop els importa menys el currículum vitae dels aspirants a una feina. Els importa més saber quins projectes s'ha treballat i com ha adquirit coneixement”.