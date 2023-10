Taxi a Barcelona / @EP

La introducció de la tarifa de preu fix al servei de taxi de Barcelona ha provocat desacords dins del sector. La destinació de la tarifa T3 ha generat divergències en les opinions dels principals sindicats, que debaten si s'hauria de suspendre o, per contra, promoguda i afegida a l'aplicació de taxis pública de Barcelona.

Elit Taxi va expressar el desacord amb les tarifes proposades per l' Institut Metropolità del Taxi (IMET) per a l'any 2024, i va criticar el mètode utilitzat per calcular el cost dels viatges realitzats amb la T3.

D'acord amb aquest sindicat, la configuració actual d'aquesta modalitat de pagament afecta negativament el poder adquisitiu dels conductors , a causa d'una subvaloració dels costos involucrats en els viatges.

Amb l'objectiu d'assegurar la cobertura dels costos del servei i de garantir la rendibilitat per a les empreses, el col·lectiu va sol·licitar la suspensió immediata de la tarifa de preu fix.



Les postures del Sindicat del Taxi de Catalunya (STAC) i de l'Agrupació Taxi Companys (ATC) difereixen de la posició defensada pel col·lectiu liderat per Tito Álvarez.

En un comunicat conjunt, STAC i ATC reafirmen el suport a la tarifa T3 com una manera d'oferir tarifes fixes als usuaris amb anticipació. A més, insten que aquesta opció de pagament s'implementi de manera generalitzada i s'inclogui a Picmi, l'aplicació pública de taxis de l'àrea metropolitana.

Aquests grups assenyalen que durant una reunió entre representants de la Taula Tècnica del Taxi i la gerent de l'IMET, Teresa Carrillo, es va anunciar la implementació d'un registre de serveis realitzats amb la tarifa de preu fix. Aquest registre permetrà a la Guàrdia Urbana verificar si un vehicle té habilitada aquesta opció de servei.

Aquest avenç s'espera que contribueixi a eradicar pràctiques incorrectes relacionades amb la T3 que preocupen el sector.