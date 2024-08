Una bandera de Veneçuela | Europa Press

**1.200 persones es concentren a Barcelona contra Nicolás Maduro**

Els concentrats, en gran part veneçolans, s'han mobilitzat al centre de la plaça Universitat en un ambient festiu i amb música i banderes del seu país

Gabriel Izcovich | diumenge, 4 d'agost de 2024, 13:16

Uns 1.200 persones, segons dades de la Guàrdia Urbana de Barcelona, s'han concentrat aquest dissabte a la tarda al centre de la ciutat contra la presidència de Nicolás Maduro a Veneçuela.

Els concentrats, en gran part veneçolans, s'han mobilitzat al centre de la plaça Universitat en un ambient festiu, amb música i banderes del seu país.

Per aquest mateix dissabte, la líder de l'oposició, María Corina Machado, ha convocat a la mobilització de tot el país i especialment a Caracas per acusar Maduro de frau en la seva victòria electoral del passat diumenge.