Una dona pareix dins un taxi a Barcelona

Els Mossos amb la dona, ja a l'Hospital - EP

Els Mossos d'Esquadra han relatat a través de la xarxa social X com van ajudar una dona que es va posar de part dins d'un taxi a Barcelona, assegurant la seva arribada a l'hospital de manera segura. L'incident va passar al cèntric barri de l'Eixample, on la taxista va sol·licitar l'ajuda dels agents quan la dona va donar a llum al vehicle.

Per agilitzar el trasllat, un dels agents va conduir el taxi mentre l'altre obria pas amb el cotxe policial i les sirenes enceses. Tot i l'ensurt inicial per a la conductora del taxi, tot va sortir bé. Tant la mare com la filla, Waina, es troben en bon estat a l'hospital.

Posteriorment, els agents que van participar a l'operatiu van visitar la mare i el seu nadó a l'hospital, portant un peluix dels Mossos com a gest d'afecte.

La dona va decidir agafar un taxi quan va sentir que el part era imminent, però no va aconseguir arribar a temps a l'hospital, donant llum dins del vehicle. Després de la intervenció dels Mossos i una vegada confirmat que tot estava en ordre, la policia catalana va compartir la història a les seves xarxes socials. Afortunadament, la petita Waina ha tingut un final feliç, tot i haver nascut en circumstàncies poc convencionals.