Colau diu adeu a Barcelona

Colau, en una intervenció. Foto: Europa Press

La trajectòria d'Ada Colau a l'Ajuntament de Barcelona encara els seus últims dies . L'exalcaldessa deixarà ser la líder dels Comuns al consistori barceloní les properes setmanes. El motiu? Públicament ha informat el seu propi partit que vol centrar la seva trajectòria en la promoció internacional de Catalunya en Comú a Europa per, posteriorment, tornar a presentar-se com a candidata a les eleccions municipals del 2027. D'aquesta manera després de criticar l'actual alcalde Jaume Collboni per abandonar les seves responsabilitats dins del consistori per centrar-se en la campanya electoral, ara Colau és qui abandona les seves responsabilitats a l'oposició per centrar-se en els seus interessos internacionals, potser a la recerca i captura d'un càrrec de renom mundial.

Sembla que ha estat ella mateixa qui ha comunicat a diverses persones del seu partit que la seva estratègia serà mantenir-se a la primera línia a nivell europeu, una decisió que ha pres amb l'objectiu de "frenar la ultradreta" sense posar a l'equació dels seus interessos immediats els problemes i preocupacions dels barcelonins ni Barcelona.

Aquesta és una mesura que anuncia temporalment, ja que la seva intenció inicial manifestada és tornar a ser candidata a l'alcaldia de Barcelona. El mes de novembre vinent, Catalunya en Comú celebrarà la seva IV Assemblea Nacional, en què espera "redefinir l'estratègia política, les aliances i els canvis organitzatius per enfrontar els reptes de Catalunya", segons han assenyalat fonts del partit, que també han expressat la seva intenció de renovar tant la seva ideologia com el seu lideratge .

El seu objectiu és remuntar, conscient del moment delicat que travessa la seva formació política, que enfronta un desgast considerable, encara que una mica menor que el de Sumar, la formació liderada a nivell nacional per la vicepresidenta del Govern, Yolanda Díaz.

8 anys de mandat i un any a l'oposició

Activista social, cofundadora de la Plataforma d'Afectats per la Hipoteca (PAH), va ser la primera dona a convertir-se en alcaldessa de Barcelona, càrrec que va ocupar durant dos mandats, del 2015 al 2023. Liderant la coalició de Barcelona a Comú, Colau va arribar al govern municipal amb la promesa d'impulsar polítiques socials i la defensa dels drets de l'habitatge una cosa que no va aconseguir com pretenien des del partit.

Durant el primer mandat (2015-2019), Colau es va centrar en la lluita contra la gentrificació i el turisme, implementant mesures per regular el lloguer d'habitatges turístics i ampliar l'habitatge social. La seva gestió es va caracteritzar per iniciatives de participació ciutadana, sostenibilitat urbana i la creació de les polèmiques "superilles". Cosa que el nou executiu barceloní ha deixat per al bagul dels records després de sengles sentències judicials en contra d'aquest tipus d'urbanisme a Barcelona.

En el segon mandat (2019-2023), en coalició amb el PSC, Colau va impulsar polítiques de mobilitat verda, com l'ampliació de carrils bici i restriccions al trànsit, i va promoure una economia més circular i sostenible. Tot i això, ha enfrontat crítiques per la seva gestió de l'espai públic i la seva relació amb les forces policials.

El 2023, després de perdre les eleccions municipals, Colau va passar a l'oposició que abandonarà un any i poc mesos després buscant la millora de la seva malmesa imatge producte de les seves polítiques portades en una Barcelona que va decidir girar full amb ella. La seva manca de visibilitat mediàtica vol suplir-la Colau amb una teòrica millor fortuna a nivell internacional. Va ser cridanera la seva sonora absència en el ple d'investidura de l'actual president de la Generalitat on no va donar suport a l'actual líder dels comuns Jessica Albiach, l'estela de la qual brilla més que mai sent la dofina favorita de la seva en altre temps aliat polític, Pablo Iglesias.