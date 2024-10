Hi ha relació entre la conducta dels infants i el que mengen?

Una nena menja una hamburguesa. Foto: iStock

La psicòloga infantil María Luisa Ferrerós ha explicat a Infosalus que l' alimentació influeix profundament en el desenvolupament físic, cognitiu i emocional dels nens. Segons Ferrerós, una dieta desequilibrada pot afectar no només el seu creixement, sinó també el seu caràcter i comportament, provocant canvis emocionals i conductuals importants. Al seu llibre Digues-me què menja i et diré com es porta , l'especialista adverteix que no seguir una dieta equilibrada pot causar muntanyes russes emocionals en els menors.

Ferrerós assenyala que, actualment, els nens consumeixen molts aliments ultraprocessats i sucres, en lloc de fruites, verdures i greixos saludables. Aquest canvi en la dieta tradicional, com la mediterrània, afecta la microbiota intestinal, cosa que alhora impacta el comportament i les emocions dels menors, ja que l'intestí està estretament connectat amb el cervell. Una microbiota desajustada pot desencadenar ansietat, impulsivitat, irritabilitat i altres problemes emocionals.

La psicòloga recomana observar les conductes dels nens i analitzar si el seu comportament pot estar relacionat amb allò que han menjat. Un excés de brioixeria o begudes ensucrades, per exemple, pot provocar una sobreexcitació en els petits, com passa després d'assistir a una festa infantil. Per evitar aquests desajustos, Ferrerós suggereix optar per una dieta que controli els nivells de glucosa en sang, evitant aliments molt processats i promovent menjars balancejats que incloguin proteïnes, greixos saludables i carbohidrats integrals.

Canviar l'alimentació pot ser clau per millorar el comportament dels nens, afirma Ferrerós. Molts problemes de conducta, com rebequeries, mal humor o discussions, poden solucionar-se ajustant la seva dieta. A més, és fonamental que els pares donin l'exemple alimentant-se de manera saludable, ja que els nens tendeixen a imitar allò que veuen a casa.

Per acabar, Ferrerós adverteix que tant nens petits com adolescents poden mostrar canvis de conducta relacionats amb l'alimentació. Des de rebequeries en els més petits fins a mal humor en els adolescents, aquests comportaments solen tenir una causa comuna: la gana o la manca de nutrients adequats per al cervell en desenvolupament. El menjar, conclou, és essencial per nodrir el cervell i mantenir un comportament equilibrat.