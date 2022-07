Catalunya press egipte

Les excavacions arqueològiques solen ser sinònim, moltes vegades, de sorpreses, i així s'ha demostrat en aquesta ocasió. Científics de l'Institut Txec d'Egiptologia de la Universitat Charles de Praga van descobrir en una excavació recent la tomba d'un general de l'Antic Egipte.

Aquest militar era Wahibre-mery-Neith, un oficial que es dedicava a reclutar mercenaris de l'Àsia Menor i de les illes de l'Egeu. Els arqueòlegs han datat aquest descobriment de principis del segle V abans de Crist.

Al febrer, la missió arqueològica va identificar la tomba a Abusir, a prop de Saqqara. A l'interior, van trobar el magatzem d'ambalsamament més gran d'Egipte, entre les quals hi havia fins a 370 flascons de ceràmica que allotjaven materials utilitzats per a la momificació del militar.

Aquesta tomba mesurava aproximadament 6,5 metres de llargada per 3,3 d'amplada, i tenia una profunditat de 16 metres. Al fons de la tomba hi havia un sarcofag doble, que lamentablement va ser danyat per saquejadors de lèpoca. Aquest sarcòfag estava fet amb dos blocs gegants de pedra calcària i tenia una tonyina interior amb forma humana, les mides de la qual eren de 2,30 metres de llargada per 1,98 d'amplada. A més, tenia una cara feta de pedra de gra fi que havia estat triturada.

Un altre detall significant que albergava l'interior del sarcòfag eren unes inscripcions del Llibre dels Morts, les quals detallaven la resurrecció del militar.

De moment no s'ha pogut trobar el cos de l'oficial, però els arqueòlegs van trobar dues caixes de fusta amb 402 figures de fang creades per servir -lo i ser els seus mercenaris a la propera vida. Algunes altres troballes en aquesta expedició van ser gerres d'alabastre, deu tasses i una peça de ceràmica de pedra calcària anomenada ostracon que estava inscrita amb textos religiosos.

Tot el material trobat en aquesta expedició - finalitzada el juny d'aquest mateix 2022 - data sobre el 525 aC, amb l'inici de la dominació persa a Egipte, i es va prolongar durant 100 anys.

Gràcies al material trobat, els arqueòlegs han pogut tenir més informació sobre la vida de l'oficial egipci, i més concretament sobre la seva mort, ja que es creu que “va morir de manera molt inesperada” perquè la seva “tomba i equip funerari encara estaven sense acabar” .