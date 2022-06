Quina fauna habitava al segle XVI a Espanya? / Ministeri de Ciència i Innovació

Els llibres d'història són plens de gestes i episodis remarcables. Que si guerres, que si conquistes... No obstant, hi ha altres aspectes històrics als quals no se'ls presta tanta atenció i que també tenen el seu punt d'importància, perquè van formar part del dia a dia de la societat espanyola. Alguns d'aquests temes són la fauna i la flora: Saps com eren al segle XVI?

La realitat és que ja se sap quines espècies habitaven a Espanya fa 450 anys. Tot això és gràcies aun document històric de la cort de Felip II, en què es recullen entrevistes a més de 600 poblets. Aquest document es coneix com a "Relacions Topogràfiques" i és precisament el que està utilitzant un equip de biòlegs de la conservació de l'Estació Biològica de Doñana per documentar aquest àmbit.

Tot i això, la pena és que la informació que està elaborant l'equip de biòlegs no és accessible al públic, però sembla que tenen registrades més de 7.300 espècies de plantes i animals silvestres, cultiu i bestiar.

Pel que fa al cultiu , cal pensar que un segle abans s'havia descobert Amèrica, per la qual cosa hi havia molts aliments que ja estaven introduïts a la dieta habitual, com la patata o les mongetes. Però més enllà dels productes americans, també es cultivaven llenties, pèsols, faves...

Pel que fa a la fauna , habitaven zebres, conills, perdius, llebres, cérvols, senglars... i un ampli nombre de llops, óssos marrons i linxs. El més curiós de tots, potser, va ser l' enebre : una raça de cavall ibèric salvatge que tenia el dibuix de la zebra al seu cos. Malauradament, aquesta espècie ja està extingida.