Aquell Trovar, introducció a la dansa del Renaixement

Danseries. Pavanes, gallarades, saltarelli & altres danses del Renaixement

Aquell Trovar













Per al quart treball discogràfic, el conjunt Aquel Trovar ha recuperat el format merament instrumental, prescindint per a l'ocasió de la veu de la soprano Delia Agúndez, esperem que de forma puntual. I és que es tracta d'un àlbum dedicat a la dansa europea del Renaixement, que presenta un mostrari de vint-i-cinc peces il·lustratives sobre com sonava la música per acompanyar els passos de ball a diferents països als segles XV i XVI.





Aquell Trovar va ser un projecte nascut de la dissolució del conjunt Cinco Siglos , que va ser fundat per tres dels seus instrumentistes, Antonio Torralba, José Ignacio Fernández i Daniel Sáez Conde, i que en els darrers temps ha comptat amb la veu de la soprano Delia Agúndez. La filosofia que inspira el treball de l'ensemble es resumeix en tres punts, en paraules dels membres: “respecte a les fonts, potenciació del poder evocador de la música històrica i cura del detall” .





L'objecte que se n'han fixat els integrants és sobretot recuperar el repertori de música antiga espanyola i europea, fonamentalment renaixentista i medieval, amb veracitat en les conclusions i versions dutes a terme. Els membres del grup pretenen basar el seu treball en la investigació, partint de fonts originals i revisant la tasca sobre els experts.





Tot aquell que s'hagi interessat alguna vegada per la música antiga espanyola haurà topat amb paraules com “gallarda”, “folia” o “pavana”, que no són altra cosa que gèneres de dansa en ús al segle XVI. Aquell Trovar ha volgut reflectir al seu disc no només l'aportació de la península Ibèrica, sinó també la d'altres països del nostre entorn, peces originàries de França, Anglaterra o Itàlia, que ofereixen una panoràmica europea d'aquesta manera artística.





D'alguna manera, la dansa a les corts complia una funció més àmplia que la merament lúdica i esdevenia un veritable senyal d'identitat política i cultural. Actualment, els termes ballar i dansar són més o menys equivalents, però no era així a l'antiguitat. La dansa estava associada a la noblesa ia l'elegància, mentre que el ball era propi del poble pla i comportava no poca xarruperia en les seves formes. Sebastià de Covarrubias introdueix els dos termes per separat en el seu Tresor de la llengua castellana o espanyola de 1611, considerat com el primer diccionari generalista en castellà. Del ball, en concret, explica que “no és a la seva naturalesa dolent, ni prohibit” i comenta que s'utilitza per entrar en calor a alguns llocs”. Ara, també avisa que estan reprovats els balls “descompostos i lascius” especialment a “les esglésies i llocs sagrats” .





En canvi, quan es refereix a les danses al seu diccionari descriu un gènere artístic heretat del passat, elegant i amb una funció religiosa: “antigament hi havia moltes diferències de danses: unes de donzelles coronades amb garlandes de flors, i estan feien rotllanes i cantaven i ballaven en lloança els déus” .





Per la seva banda, el sacerdot i poeta Rodrigo Caro també explicava aquesta diferència moral entre dansa i ball en la seva obra Dies genials o lúdicres (1626), que és un veritable tractat del folklore del Segle d'Or. Escriu: “Mas tornant al nostre ball , dic que la diferència entre la dansa i ell, és que a la dansa les gesticulacions i meneos són honestos i baronils, i al ball són lascius i descompostos“ .





Queda doncs prou clar el caràcter elevat de la dansa, més pròpia de les classes acabalades, que són, la majoria les peces que conté aquest disc. El repertori inclou diverses adaptacions de violistes espanyols, com Alonso Mudarra o Luis de Milà, també hi és present el laudista britànic John Dowland, o els compositors francesos Pierre Attaingnant i Adrian Le Roy.









Antonio Torralba és catedràtic de música i flautista a Aquel Trovar . Estudiós i conferenciant, és un dels fundadors del desaparegut conjunt Cinco Siglos amb què ha arribat a gravar una dotzena de discos entre 1990 i 2016. Per la seva banda, José Ignacio Fernández és el llaudista i violista del grup, ia més és un lutier expert en la restauració d'instruments antics, des de bandúrries fins a cítoles. Finalment, Daniel Sáez Conde és professor de violoncel al conservatori de Ronda i ha tocat aquest instrument freqüentment en conjunts de cambra i orquestres.