L'esplendor de l'obra musical de Luis de Góngora

Durant el Segle d'Or, la música i la literatura caminaven juntes estretament abraçades. Nombrosos escriptors de l'època van posar els seus textos al servei de la melodia, de manera que, com a exemple, la primera òpera estrenada a Espanya el 1627, titulada La selva sense amor, portava una partitura escrita pel músic cortesà Filippo Piccinini, i un llibret signat ni més ni menys que per Lope de Vega. Igualment, cognoms de renom com Calderón de la Barca, Quevedo, Argensola, Vélez de Guevara o Salazar i Torres apareixen com a autors de peces incloses als cançoners del moment. Luis de Góngora no va ser una excepció, i és per això que aquest disc està dedicat a la seva poesia que va sonar en forma de Tons Humans, el gènere de cançó secular característic del Barroc al nostre país.

El treball Góngora i la música. Tons Humans amb textos de Luis de Góngora és una nova aliança d'empreses entre el grup vocal Vandalia i el conjunt d'instruments Ars Atlántica, que lidera l'arpista Manuel Vilas . Es tracta de la tercera col·laboració discogràfica entre les dues formacions, centrada en el repertori dels Tons Humans, després d'Herbiendo el mar de 2018 i Cancionero de la Sablonara , publicat el 2020. Tota una producció de luxe, que compta amb les quatre veus de els membres de Vandalia , a les quals se suma la de la soprano Verónica Plata , i amb fins a sis intèrprets especialitzats en els instruments del segle XVII.

L'anomenat To Humà del Barroc espanyol és qualsevol peça musical amb un text profà per a una o diverses veus, que es diferencia del To Diví en què aquest porta una lletra de contingut religiós. Una de les claus del gènere estava basada en la relació directa entre els poetes i els músics, sovint alimentada per una estreta amistat, que implicava que els escriptors sovint produïen textos directament per als compositors. Aquest fet explica la gran quantitat de tons manuscrits dispersos per diferents col·leccions i recopilacions.

En el cas de Luis de Góngora, podem trobar poemes seus al Cançoner de Torí , al volum Tons castellans de la biblioteca dels ducs de Medinaceli, al Llibre segon de Tons i nadales recopilats pel mestre de capella de la Seu de Urgell Juan Arañés, al manuscrit trobat a la biblioteca romana Casanatense, al de la Biblioteca da Ajuda, al madrileny Llibre de Tons Humans i, finalment, al Cançoner de la Sablonara , un dels més destacats de totes les fonts de època.

Aquesta profusió de producció poètica musicada del cordovès es reflecteix en el volum Góngora i la música , ja que està integrat per trenta-nou peces, gravades en dos discos, si bé també apareixen intercalats alguns temes instrumentals generalment associats a la dansa. Trobem entre les pistes els noms d'importants músics de l'època, com Juan Blas de Castro, amic de Lope de Vega i un dels millors compositors del gènere, Mateo Romero, anomenat Mestre Capità , Juan Hidalgo, que va destacar especialment en la música escènica , i, en concret, a l'exigua òpera espanyola, o Gabriel Díaz Bessón, qui fos mestre de capella de la catedral de Còrdova i d'altres institucions eclesiàstiques.

La relació de Góngora amb la música va més enllà de la seva aportació poètica. Lola Josa i Mariano Lambea ( Góngora i la música , Digital CSIC) defensen que l'escriptor era coneixedor de la tècnica d'aquest art, atesa l'abundant nomenclatura musical que utilitzava als seus versos, i, fins i tot, afirmen que va compondre peces per a bandúrria de les que conservem alguns fragments. De fet, en diversos poemes parla de la seva afició per tocar la bandúrria o el guitarret. Tot i això, el més significatiu d'aquest cas són les seves pròpies declaracions en contestació a una crítica del bisbe que l'acusa que viu “com molt mosso i va de dia i de nit en coses lleugeres, tracta representants de comèdies i escriu coples profanes” , a què va respondre l'interfecte : “que ni la meva vida és tan escandalosa ni jo tan vell que se'm pugui acusar de viure com a mosso. Que la meva conversa amb representants i amb els altres d'aquest ofici és dins de casa meva, on vénen com la de tots els homes honrats i cavallers solen, i més a la meva, per ser [jo] tan aficionat a la música” . Resulta, doncs, evident la passió per la música.

I aquesta passió musical es reflecteix en la seva escriptura poètica, de manera que l'expert CC Smith destaca l'encant que tenen els seus versos per a l'oïda, cosa que sovint no tenen els altres grans poetes del Segle d'Or, i no dubta a apuntar-hi que és la poesia més musical de la seva època. Això explicaria en part que fos una de les plomes favorites dels compositors barrocs, ja que és, juntament amb Lope de Vega, un dels autors amb més creació musical del seu temps, a diferència d'altres de producció més exigua, com ara Quevedo o Cervantes .

Aquest disc que presenten Vandalia i Ars Atlántica es converteix en un element imprescindible per comprendre la relació estreta que va unir a la poesia ia la música al segle XVII espanyol, i contribueix a exalçar les figures dels grans compositors espanyols d'aquell moment, que per alguna raó no són recordats amb el renom amb què han passat a la història els pintors i els escriptors (tant de bo que Juan Hidalgo fos tan conegut avui dia com Velázquez o Cervantes!). I, com a última derivada, aquest treball aporta un bellíssim testimoni de la projecció musical de l'obra de Luis de Góngora, i de com la grandesa dels seus versos es recolza en gran mesura en el poder harmònic.