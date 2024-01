Augmenta el nombre de persones que decideixen criogenitzar-se per reviure després de la mort

Foto: Freepik

Cada cop més, creix el nombre de pacients que decideixen apostar per la criopreservació per tal d'arribar a “una altra vida”. De fet, hi ha algunes persones que porten més de 50 anys a les instal·lacions del Cryonics Institute (CI) a Michigan.

Tot i que les probabilitats actuals són extremadament petites, cada cop són més les persones que opten per una existència indefinida a -196 °C després de la seva mort legal. Congelats en nitrogen líquid, aquestes persones esperen possibles avenços tecnològics del futur que els permetin reviure.

Entre els qui han optat per aquesta via, hi ha xefs, estudiants, secretàries i professors, entre molts d'altres. La pacient de més edat, Rhea Ettinger, es troba al centre des del 1977.

El seu fill, Robert CW Ettinger, un veterà de la Segona Guerra Mundial considerat el pare fundador de la criònica, també està 'congelat en vida' juntament amb la seva primera i segona dona.

El president de l'insitut, Dennis Kowalksi, va comentar a Metro: "'El que estem fent és força racional si ho penses. La criònica és com un viatge en ambulància a un futur hospital que potser algun dia existeixi o no. Encara que no donem garanties , si ets enterrat o incinerat les teves possibilitats de tornar són nul·les”.

Dins de les instal·lacions hi ha 'criostatos' que allotgen uns 250 pacients ordenats en files. El preu d'aquest curiós procediment comença en uns 28.000 dòlars.

COM ÉS EL PROCEDIMENT?

Després de ser declarats clínicament morts, els cossos dels individus se sotmeten a un procés en què es col·loquen en gel i es traslladen a unes instal·lacions especialitzades. Allí, es duu a terme una perfusió per substituir la sang i l'aigua del cos amb una barreja especial de crioprotecció, dissenyada per evitar la formació de gel. Aquesta solució actua com una mena de anticongelant, permetent mantenir temperatures extremadament baixes.

Després, ubiquen el pacient en una unitat controlada per ordinador i se'l sotmet a un procés de refredament a una temperatura de nitrogen líquid de -196 ºC durant cinc dies i mig, abans de ser descendit acuradament al criòstat.

Els progressos científics, especialment en la nanotecnologia i la seva capacitat per operar a nivell de l'estructura cel·lular humana, donen suport a la viabilitat dels viatges, encara que no deixa de ser una incògnita sobre si serà factible tornar a aquestes persones a la vida en el futur .