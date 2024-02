Detenen un raper després de guanyar tres premis Grammy

Captura del moment de la detenció / Twitter

El raper Killer Mike va ser detingut per la policia per un delicte menor d'agressió durant la cerimònia dels premis Grammy . Després de guanyar tres premis Grammy, l'artista el van detenir els agents a prop del Crypto.com Arena.

Tot i això, el raper ja ha estat alliberat després del seu arrest, segons ha confirmat el seu propi advocat. El vídeo compartit per l'escriptor de Hollywood Reporter , Chris Gardner , mostra Killer Mike sent escortat per la policia i emmanillat al voltant de les 4:22 de l'hora local.

El raper va triomfar en les tres categories en què estava nominat: Millor Cançó de Rap i Millor Interpretació de Rap pel seu tema 'Scientists & Engineers', així com Millor Àlbum de Rap per 'Michael', el sisè àlbum d'estudi llançat al juny del 2023.