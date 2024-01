Expulsen un passatger d'un avió per tirar-se molts pets i presumir-ne

Ameican Airlines / EuropaPress

L'aerolínia American Airlines va expulsar la setmana passada un passatger que no deixava de tirar-se pets en un dels vols que anava de Phoenix a Austin. L'avió no va arribar a enlairar-se i va haver de tornar a la porta d'embarcament, per la qual cosa es va endarrerir la sortida uns 15-30 minuts.

Un viatger va explicar com ho va viure a Reddit: "Anava en un vol directe d'American de Phoenix a Austin i estava assegut a prop de la fila on es va produir aquesta situació", i afegeix que l'home podia tenir ressaca perquè no tenia molt bon aspecte .

Quan ja hi havia tots els passatgers muntats, l'home va començar a proferir queixes ia cridar: "Us ha semblat de mala educació? Què us sembla aquesta olor?" i va començar a llençar-se pets. La gent no donava crèdit i fins i tot van arribar a riure's, però a mesura que l'home seguia expulsant flatulències, la gent va començar a enfadar-se.

"Crec que tots estem d'acord que ets un maleducat", va comentar un dels passatgers, segons el relat del viatger. Moments després, l'avió es va aturar i va tornar a la porta d'embarcament, i va acabar fent fora el passatger 'pedorro'.