Couperin i l'esplendor del clavecí francès

Yago Mahúgo és un dels experts més grans en tecla barroca que existeixen actualment a Espanya. Tot i que també incorre en repertoris més moderns, la seva discografia fa gala d'una predilecció per la música per a clau dels segles XVII i XVIII, i molt especialment, de l'originària de terres franceses, on les composicions per a aquest instrument van conèixer un especial esplendor. D'aquesta manera, Mahúgo ha enregistrat l'obra Rameau, així com la de noms no tan coneguts, com Joseph-Nicolas-Pancrace Royer, Armand-Louis Couperin, Louis-Nicolas Clérambault o Louis Marchand. I ara s'ha centrat en la cimera del clavecí francès: François Couperin.

El teclista madrileny s'ha encomanat la magna empresa d'editar l'obra integral per a clavecí de Couperin, ni més ni menys que 220 peces dividides en 4 llibres, a més dels 8 Preludis i Allemande que integren el tractat L'Art de toucher le clavecin . Aquest primer volum de la col·lecció se centra en el primer llibre, en concret, en les suites o ordres -que és com les anomenava el compositor- I i III. En total, aquest esforç es traduirà en onze discos que Mahúgo pretén gravar i publicar en un termini inferior a deu anys.

François Couperin és sens dubte una de les més grans figures del Barroc francès, i va aconseguir en vida els més alts honors professionals, el més assenyalat, com a músic a Versalles. Encara que va exercir com a organista a l'església de Saint-Gervaise, un lloc que era potestat de la seva família des de feia sis generacions, va ser cridat per treballar a la cort el 1693 per convertir-se en maitre de clavecin des enfants de France i ordinari de la musique du roi .

El regnat de Lluís XIV (1638-1715), el Rei Sol, fou un període d'esplendor de les arts en general i molt especialment de la música. El mateix monarca tocava la guitarra i era un gran apassionat de la dansa, i, en conseqüència, mantenia un gran nombre de professionals per satisfer les necessitats musicals de la cort. Els llocs de músic oficial de la corona eren hereditaris i era normal que fossin transmesos entre els membres d'una mateixa família. D'aquesta manera, abans que Françoise, el seu oncle Louis Couperin havia treballat anteriorment per al rei.

A la segona meitat del segle XVII el clavecí es va convertir en l'instrument protagonista de la música francesa. L'escola té el seu origen en la figura de Jacques Champion de Chambonnières, que va estar al servei de Lluís XIII, i de qui es diu que va afegir a la tècnica d'interpretació un rang més gran de color i sonoritat, que es convertiria en característic de l'obra de les següents generacions de músics. Alguns dels seus successors, com Louis Couperin i Jean Henry D'Anglebert, van trobar a la dansa el repertori ideal per al clavecí. D'alguna manera les danses de l'època obren el camí de la música instrumental; per exemple, l' allemande i la sarabande, subratllen els moments més seriosos i greus, mentre que la bourrée i la gigue encarnen les parts més alegres. La glòria de l'instrument es va estendre al segle següent gràcies a les brillants creacions de François Couperin i Jean-Philippe Rameau.

Couperin publica els seus quatre llibres de música per a clavecí de forma successiva el 1713, 1717, 1722, i 1730. Quan surt el primer el nostre home ja té 45 anys i una immillorable reputació com a músic. El quartet conté més de 200 peces concebudes per ser tocades només amb el clavicèmbal o amb petits conjunts de càmera. Com s'ha esmentat més amunt, el compositor les va agrupar en ordres , una categoria equivalent a la suite que utilitzaven els músics alemanys de l'època. Bàsicament l' ordre era una successió de peces curtes, sovint danses populars, en què la primera i l'última van en la mateixa tonalitat, mentre que les altres la poden variar.

El disc ha estat llançat en format físic per Cantus Records i en plataformes pel segell CMY Baroque. A mode de bonus tracks , s'han inclòs dos preludis de Louis Couperin, l'oncle de Françoise, abans de cadascun dels ordres . Yago Mahúgo ha emprès amb aquest primer volum una empresa titànica, el notable esforç de la qual val la pena perquè puguem gaudir en tota la seva extensió del preciosisme i la delicadesa dels sons per a tecla de François Couperin.