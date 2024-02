Un recorregut per l'òpera barroca de la mà del castrat Gaetano Berenstad

El segell espanyol Glossa llançava a finals de l'any passat un interessant enregistrament dedicat a la figura i l'art de Gaetano Berenstad, castrat florentí al servei de la família Medici, la fama del qual va despuntar al primer terç del segle XVIII. Aquest home d'aspecte descomunal, ja que va arribar a fer un metre i vuitanta-cinc centímetres d'alçada, es va convertir en una de les veus més estimades de l'òpera a Itàlia i Anglaterra, i va interpretar la música dels grans compositors del moment, com ara Attilio Ariosti, Giovanni Bononcini, Francesco Gasparini, Johann Adolf Hasse, Domenico Sarro o Leonardo Vinci. Igualment, Berenstad va rebre l'admiració del mateix Handel, interpretant papers en algunes de les seves òperes.

Per evocar la veu de Gaetano Berenstad, aquesta feina ha comptat amb el contratenor florentí Filippo Mineccia, un dels professionals més destacats actualment en relació amb la música de l'era dels castrati. Ha treballat amb nombrosos ensembles de renom, entre els quals es poden citar Accadèmia Bizantina, Les Talens Lyriques, I Barocchisti, Il Complesso Barocco o La Cappella della Pietà de Turchini, entre molts altres.

D'altra banda, I Musici del Gran Principe és una formació creada pel director Samuele Lastrucci el 2017 que, establerta a Florència, s'orienta als repertoris barrocs de l'època del Gran Duc Cosme III de Medici i del seu fill Juan Gastón, és dir, aproximadament els anys que transcorren entre 1670 i 1740. En conseqüència, al llarg de la seva existència el conjunt ha interpretat des de la polifonia de Francesco Corteccia fins als motets de Giacomo Antonio Perti, passant per recitatius de Giulio Caccini i Jacopo Peri o els salmi concertati d'Azzolino Bernardino della Ciaja.

Berenstad, el personatge que protagonitza aquesta obra, va néixer el 1687 i després de desenvolupar la seva carrera professional a Nàpols i Bolonya, el 1717 viatja a Londres on interpreta el paper d'Argante en la reposició de l'òpera de Handel Rinaldo . Per a aquesta ocasió, el compositor va adaptar el registre de baix original del personatge a la veu d'alt del castrato , a més d'incloure tres noves àries originals per a ell. Precisament, aquest disc s'obre amb aquestes tres peces escrites per Handel expressament per a Gaetano Berenstad .

Després d'una estada a Roma, el cantant va tornar a Londrés el 1722 i va tornar a treballar amb Handel a les òperes Giulio Cesare, Flavio i Ottone -una de les àries i l'obertura de les quals es poden escoltar en aquest volum- , així com amb altres compositors de la Royal Academy of Music, com Bononcini i Ariosti. Il Castrato del Granduca inclou una ària de l'obra Farnace del primer, i una altra de Cajo Marzo Coriolano del segon, ambdues estrenades el 1723. El 1724 torna a Florència, i l'any següent viatja a Roma per actuar al Teatre delle Dame, el primer del qual estrena és l'òpera Didone abbandonata del compositor Leonardo Vinci amb llibret de Metastasio, una de les àries de la qual apareix al disc. El 1726 marxa a Nàpols i actua també en obres de Johann Adolf Hasse, com L'Astarto , i de Domenico Sarro, com Siroe, re di Persia, estrenada al Teatre di San Bartolomeo. Totes dues són presents a l'enregistrament. Igualment, hi han estat incloses composicions d'Antonio Lotti, Francesco Gasparini, Giovanni Maria Capelli i Giovanni Antonio Giay, que en el seu moment van ser interpretades per Gaetano Berenstad .

Il Castrato del Granduca és un vehicle excel·lent per endinsar-se en la grandesa de l'època de maduresa de l'òpera barroca italiana, i de la seva projecció en terres britàniques, utilitzant per a això la imponent figura de Berenstad, la veu de la qual emula amb encert Filippo Mineccia.