El contratenor Carlo Vistoli torna a Espanya amb Händel i Gluck

El conegut contratenor italià, que acaba de cantar el rol que dóna títol a l'òpera Giulio Cesare in Egitto de Händel a l'Opéra de Monte-Carlo amb Cecilia Bartoli (Cleòpatra) i Sara Mingardo (Cornelia), tornarà a protagonitzar un altre títol haendelià el proper mes de febrer en tornar als escenaris espanyols. Carlo Vistoli cantarà el rol principal de Rinaldo a la versió en concert de la coneguda òpera de Händel, que es podrà veure el 4 de febrer a l'Auditori Nacional de Madrid (Univers Barroc del CNDM) i el 6 de febrer al Palau de la Música Catalana de Barcelona, sota la direcció de Thibault Noally al capdavant de Les Accents; el cast inclourà també la soprano Emoke Baráth (Armida), la mezzosoprano Lucile Richardot (Goffredo) i la soprano Chiara Skerath (Almirena), entre d'altres.

Carlo Vistoli, que està considerat com un dels més destacats intèrprets de Händel del circuit actual, cantarà per primera vegada el rol de Rinaldo pensat per a Nicolò Grimaldi, conegut com a Nicolino: “Estic feliç de poder debutar finalment la part de Rinaldo, després de haver dedicat un CD monogràfic a Nicolino on hi són presents algunes de les àries més famoses de l'òpera, i de poder fer-ho juntament amb Thibault Noally i el seu meravellós ensemble Les Accents, amb què he col·laborat molt els últims anys. La part de Rinaldo, amb les seves nombroses àries tripartides que deixaven espai al virtuosisme de l'intèrpret, representa el fruit més madur de l'estètica primo-settecentesca ”, assenyala Vistoli, que ja ha cantat amb gran èxit els rols haendelians de Giulio Cesare, Tolomeo, Disinganno ( Il Triomf del Tempo i del Disinganno ), Ruggiero ( Alcina ), Athamas ( Semele ), Lotario, Polinesso ( Ariodante ) i Narcís ( Agrippina ).

Al mes de març, Carlo Vistoli tindrà una altra important cita al nostre país, perquè no només farà el seu debut al valencià Palau de les Arts, sinó que cantarà per primera vegada una producció escènica a Espanya. El contratenor italià serà Orfeu a Orfeu ed Euridice de Gluck els dies 3, 5, 7 i 9 de març, amb el tàndem Gianluca Capuano/Robert Carsen. “La part d'Orfeu està pensada per a Antonio Guadagni, un altre cosí uom i gran divo de l'època, i amb aquesta òpera, Gluck es desvia enormement de la tradició precedent remodulant completament la dramatúrgia i la vocalità de l'òpera italiana i inaugurant així la coneguda reforma del melodramma ”, conclou Vistoli, que ja va protagonitzar el rol d'Orfeu a l'estrena d'aquesta mateixa producció de Carsen al Teatre dell'Opera di Roma.

Carlo Vistoli, que va ser Ambassador de l'Early Music Day (REMA) el 2022, ha treballat amb grans figures de la direcció musical com William Christie, Gianluca Capuà, Andrea Marcon, Emmanuelle Haïm, John Eliot Gardiner, Giovanni Antonini, René Jacobs o Marc Minkowski , entre altres. A més, ha col·laborat amb Regisseurs tan reconeguts com Damiano Michieletto, Robert Carsen, Barrie Kosky, David Alden i Davide Livermore. Els seus propers compromisos inclouen importants debuts a la Wiener Staatsoper, l'Òpera de San Francisco i el Teatre alla Scala.

https://www.carlovistoli.com/