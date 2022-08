Filtre per eliminar els microplàstics de l'aigua residual / @EP

El projecte 'Impressió 3D per a la indústria del sector dels materials' del Clúster de Materials Avançats de Catalunya (MAV) ha creat un filtre ceràmic elaborat amb impressió 3D que elimina els microplàstics en aigües residuals.

La iniciativa ha comptat amb un ajut de 20.000 euros de l'Agència per a la competitivitat de l'empresa de la Generalitat, Acció, informa la Conselleria d'Empresa i Treball en un comunicat aquest diumenge.

MÉS INFORMACIÓ Una nova teoria explica l'extinció dels dinosaures

Per la project manager del clúster MAV, Ona Bombí, el nou prototip reuneix diversos avantatges respecte a l'oferta actual, com la utilització d'un material ceràmic amb l'elevada resistència mecànica i química, ja que és "l'únic" elaborat amb porcellana dels que hi ha en el mercat.

Aquests materials i la impressió 3D permeten que pugui filtrar microplàstics i fibres tèxtils en aigües residuals domèstiques, i Bombí ha assegurat que les proves pilot han validat que "el filtre funciona correctament i millora les característiques dels sistemes existents".

Aquest nou filtre està orientat per aplicar-lo en la bugaderia industrial i en el tractament d'aigües de depuradores.