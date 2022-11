Part de les glaceres del planeta podrien desaparèixer el 2050 / @EP

Un terç del mig centenar de llocs Patrimoni de la Humanitat de la UNESCO que alberguen glaceres hauran desaparegut molt probablement el 2050, inclosos els del Kilimanjaro i Yellowstone.



Però encara és possible salvar els altres dos terços, si l'augment de les temperatures globals no supera els 1,5 ºC en comparació del període preindustrial. Aquest serà un gran desafiament per a la COP27 , revela un informe que la UNESCO va publicar aquesta setmana.

50 llocs del Patrimoni Mundial de la UNESCO allotgen glaceres (s'han identificat un total de 18.600 glaceres en aquests 50 llocs, que cobreixen al voltant de 66.000 km2), cosa que representa gairebé el 10% de l'àrea glacera total de la Terra. Inclouen la més alta (al costat de la muntanya Everest), la més llarga (a Alaska) i les últimes glaceres que queden a l'Àfrica, entre d'altres, cosa que brinda una visió general representativa de la situació general de les glaceres al món.



Però el nou estudi de la UNESCO, en col·laboració amb la UICN, mostra que aquestes glaceres s'han retirat a un ritme accelerat des de l'any 2000 a causa de les emissions de CO2, que estan augmentant les temperatures. Actualment estan perdent 58.000 milions de tones de gel cada any , cosa que equival a l'ús d'aigua anual combinat de França i Espanya, i són responsables de gairebé el 5% de l'augment global del nivell del mar observat.



L'informe conclou que les glaceres en un terç dels 50 llocs del Patrimoni Mundial estan condemnats a desaparèixer per al 2050, independentment dels esforços per limitar els augments de temperatura. Però encara és possible salvar les glaceres als dos terços restants dels llocs si l'augment de les temperatures no supera els 1,5 °C en comparació del període preindustrial.



A més de reduir dràsticament les emissions de carboni, la UNESCO advoca per la creació d'un fons internacional per al seguiment i la conservació de les glaceres . Aquest fons donaria suport a la investigació integral, promouria xarxes d'intercanvi entre totes les parts interessades i implementaria mesures d'alerta primerenca i reducció del risc de desastres, explica la UNESCO en un comunicat.

La meitat de la humanitat depèn directament o indirectament de les glaceres com a font d'aigua per a ús domèstic, agricultura i energia . Les glaceres també són pilars de la biodiversitat i alimenten molts ecosistemes.



Segons les dades disponibles, l'informe de la UNESCO considera que és molt probable que les glaceres de tots els llocs del Patrimoni Mundial a l'Àfrica desapareguin per al 2050, incloses les del Parc Nacional Kilimanjaro i Monte Kenia



A Àsia, destaquen les glaceres a les Àrees Protegides dels Tres Rius Paral·lels de Yunnan (Xina), on es registra la major pèrdua de massa en relació amb 2000 (57,2 %) i també la glacera que es fon més ràpid. L'estudi també cita les glaceres a l'oest de Tien-Shan (Kazakhstan, Kirguizistan, Uzbekistan) que s'han reduït en un 27% des del 2000.

A Europa, s'afirma que les glaceres als Pirineus de la Muntanya Perduda (França, Espanya) és molt probable que desapareguin per al 2050, igual que a Los Dolomitas (Itàlia).

Respecte a Amèrica llatina, se citen les glaceres al Parc Nacional Los Alerces (Argentina), amb la segona major pèrdua de massa en relació amb 2000 (45,6%), i les glaceres del Parc Nacional Huascarán (Perú), que es han reduït un 15% des del 2000.