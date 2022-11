La tecnologia ha vingut per canviar les nostres vides / Freepik

A les “TROBADES D'ECONOMIA DE NOU BARRIS”, que s'han celebrat a Barcelona i que van abordar la relació de la tecnologia amb l'ètica i els beneficis per a les persones i les empreses, els experts van assenyalar que el tractament de dades, la latència zero, els sistemes de simulació i les eines facilitadores són ja, actualment, els elements que més transformaran l'activitat de les empreses i la vida de les persones. A la jornada va participar un representatiu panell d'experts de diferents àmbits del món empresarial i tecnològic i també va comptar amb les intervencions de Gabriela Ramos , directora general adjunta de les Ciències Socials de la UNESCO; de Jaume Collboni , primer tinent d'Alcaldia de l'Ajuntament de Barcelona i de Xavier Marcé , regidor de Nou Barris.

En aquest procés, per a Gabriela Ramos és fonamental protegir els drets de les persones i per això, "les tecnologies haurien de ser auditables i disposar d´un marc legal específic per a això". Per l'alt càrrec de la UNESCO, l'aplicació d'algoritmes comporta discriminacions que afecten els drets humans i que l'administració hauria de prendre decisions que garanteixin la protecció de les persones.

Per la seva banda, Jaume Collboni , va fer èmfasi al vessant local i va afirmar que era fonamental acompanyar totes les persones "per evitar el distanciament i fractura entre els motors de canvi i transformació digital i una part de la ciutadania". Collboni va posar com a exemple el projecte 'Connectem Barcelona', amb un pilot que agrupa 400 famílies i que té com a objectiu valorar quin percentatge de persones tenen o no accessibilitat a Internet, si tenen dispositius per accedir-hi i si, finalment, disposen de les competències per treure'n profit del seu ús.

A les “TROBADES D'ECONOMIA DE NOU BARRIS”, van participar els experts Genís Roca (Fundació Puntcat), Eduard Martin (Mobile World Capital), Cristina Villà (CCMA) José Maria Cela (BSC), Miquel Àngel Acer (Barcelona Cable Landing) , Iván González (Seidor), Ferran Sáez (autor del llibre Pantalles), Marta Clua (Fundació Cercle Tecnològic de Catalunya i Basetis), Michael Donaldson i Sònia Fuertes (Ajuntament de Barcelona).

Per a aquests experts, els beneficis de la tecnologia ja s'estan veient en sectors com la salut, l'energètic, la indústria o la comunicació i ja estan complint una funció disruptiva per la rapidesa en què s'estan desplegant i impactant a la societat.