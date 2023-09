Aliments ultraprocessats / Freepik

L' alimentació és un pilar fonamental de la salut humana, i el que mengem té un impacte directe al nostre benestar general. En els últims anys, ha sorgit una creixent preocupació al voltant d'un tipus específic d'aliments coneguts com a " ultraprocessats " ( UPF ). Aquests productes alimentaris han experimentat un augment significatiu en el consum a nivell mundial i estan relacionats amb una sèrie de problemes de salut.

Els aliments ultraprocessats són productes alimentaris que han patit múltiples processos industrials i contenen nombrosos additius i substàncies químiques. Aquests processos inclouen l'extracció de nutrients essencials, l'addició de greixos saturats, sucres refinats, sal i conservants i la creació de productes amb una llarga vida útil.

Els ultraprocessats solen ser molt saborosos. Tot i això, dos estudis recents han revelat un augment significatiu en el risc d' hipertensió arterial , malalties cardíaques, atacs de cor i accidents cerebrovasculars associat al seu consum.

ELS ULTRAPROCESSATS, PER TOTS COSTATS

El doctor Chris van Tulleken assenyala diversos senyals d'alerta que podrien indicar la presència d'ultraprocessats: hi ha cap ingredient que no pots identificar? L'envàs presenta afirmacions com “ric en fibra” o “font de proteïnes”? Conté oli de palmell? L'empresa va transformar un ingredient econòmic, com una llentia, en un producte costós, com patates fregides o pasta de full? Totes aquestes són característiques distintives dels aliments ultraprocessats.

El professor Carlos A. Monteiro, expert en nutrició i salut pública de la Universitat de São Paulo, ha alertat que els aliments que rarament s'utilitzen a les cuines casolanes solen figurar al principi o al mig de la llista d'ingredients. Aquestes substàncies inclouen fonts de proteïnes com proteïnes hidrolitzades, diferents tipus de sucres... A més, s'esmenten la fibra soluble o insoluble i els olis modificats, com l'oli hidrogenat o interesterificat. Els additius se solen trobar al final de la llista d'ingredients.

Tot i això, és important destacar que alguns ingredients poden semblar desconeguts per a aquells que no són del tot entesos en la matèria, però això no significa que sigui un ultraprocessat. Per exemple, l'àcid ascòrbic és simplement un altre nom per a la vitamina C.

CATEGORIES DELS ALIMENTS

La primera categoria és la de "aliments no processats o mínimament processats" : s'inclouen aliments com a fruites i verdures fresques, congelades i seques; llet i iogurt naturals; carns i peixos frescos; cereals i llegums; fongs; ous; farina; nous i llavors; herbes i espècies; així com pasta i cuscús.

La segona categoria abasta els “ingredients culinaris processats”: engloba productes com la mantega i els olis vegetals; la mel i el xarop d'auró; així com el sucre, la sal i el vinagre.

La tercera categoria és la d' “aliments processats”: productes com el pa i el formatge acabats d'elaborar; conserves de verdures, peix i fruites; embotits i peixos fumats; i nous i llavors amb sal o sucre afegit.

L'última és la dels “aliments ultraprocessats”: abasten productes com les begudes gasoses; els entrepans empaquetats; els dolços i la xocolata; el gelat; les galetes, pastissos i productes de fleca; les salsitxes i hamburgueses processades; els pastissos i pizzes empacades; així com els nuggets de pollastre.

ULTRAPROCESSAT SIGNIFICA POC SALUDABLE?

És cert que els aliments ultraprocessats solen associar-se a aquells que no són del tot saludables. No obstant això, l'interessant és que també abasta una àmplia gamma de productes que sovint considerem sans. Això inclou la majoria dels tipus de pa disponibles al mercat; cereals per esmorzar i barres de cereals; iogurts amb sabors afegits; begudes de fruites; productes lactis; aliments "dietètics"; i menjars per a nadons, entre molts altres.

És important diferenciar els aliments preparats dels ultraprocessats. Molts productes enllaunats, en flascons i/o bosses no són ultraprocessats, com l'arròs per a microones. Alguns plats preparats que es troben als supermercats, tampoc es consideren ultraprocessats. És important assenyalar que això no implica que tots aquests aliments siguin automàticament saludables, simplement no entren a la categoria d'ultraprocessats.

Aliments ultraprocessats / Freepik

ULTRAPROCESSATS, DE LA MÀ DEL VEGANISME

Si la seva dieta es basa en fruites, verdures, llegums, cereals i fruita seca, és poc probable que estiguis consumint una gran quantitat d'aliments ultraprocessats. Les alternatives veganes a la carn, com els xampinyons, la jaca, els fesols i el tofu, no entren a la categoria d'ultraprocessat.

Tot i això, els productes de "carn falsa" i la majoria dels formatges vegans solen classificar-se com a aliments ultraprocessats. Quant a les llets vegetals, si contenen emulsionants, estabilitzants o aromatitzants, llavors sí que es consideren aliments ultraprocessats.

CONTRARRESTAR ELS EFECTES DELS ALIMENTS ULTRAPROCESSATS

L'exercici és una part fonamental d'un estil de vida saludable i ofereix nombrosos beneficis físics i mentals. Tot i això, no és possible eliminar màgicament els efectes perjudicials dels ultraprocessats a través de l'exercici, de la mateixa manera que no pots contrarestar el consum excessiu d'alcohol simplement sortint a córrer.