Google News Showcase ha arribat a Espanya per mostrar les notícies de més de 140 capçaleres de 60 grups diferents, entre les quals es troba PRESSDIGITAL GROUP, amb els mitjans CatalunyaPress i GaliciaPress.

Aquest servei nou permetrà difondre notícies d'actualitat mitjançant els serveis de Google News i Google Discover.

Aquesta iniciativa de Google ofereix notícies en línia sota llicència perquè els mitjans seleccionats puguin presentar els continguts actuals que més interès puguin suscitar en un panell amb la seva capçalera i el logotip.

Els encarregats de seleccionar quins continguts apareixeran en aquesta plataforma seran els mateixos periodistes de cada mitjà, que enllaçaran al link de la notícia cap a les pàgines web respectives.

Per entrar a aquesta plataforma, es podrà fer mitjançant la web de Google News -a la web o als dispositius Android i iOS- i de Google Discover -a Android i iOS.

Aquests 140 mitjans han arribat a un acord independent amb Google , el qual dictamina que la multinacional compensa econòmicament les capçaleres pel nombre limitat dels continguts que generin. Aquests acords econòmics seran "els més justos i equitatius amb cada editor" en funció de la seva contribució, segons exposa la companyia.

Un dels punts més importants perquè les informacions es destaquin són que les històries siguin de qualitat, rellevants i actuals, per tal darribar a més ciutadans. El que la companyia recalca és que no acceptaran la desinformació i que la remuneració no dependrà de la quantitat de visites que tingui la notícia.

Des de la posada en marxa global de Google News Showcase l'octubre del 2020, ja s'han adherit 1.700 capçaleres al projecte, relatius a països com Austràlia, el Regne Unit, el Japó, Alemanya o Itàlia, entre d'altres.

Aquesta plataforma torna a Espanya després de vuit anys d'inactivitat.

"Identificar la desinformació i localitzar les notícies de qualitat és una obligació per protegir les democràcies". Així de rotunda ha estat la directora general de Google Espanya, Fuencisla Clemares, durant la presentació de Google News Showcase, la darrera iniciativa del cercador per llicenciar continguts dels mitjans de comunicació.

El projecte, que ja opera a 12 països i compta amb més de 1.700 editors associats, ha arribat aquest dijous a Espanya. Ho fa després de la derogació del cànon AEDE, cosa que ha permès la tornada de Google News al nostre país, però també que cada editor pugui negociar de manera individual els seus drets.



No només això. També ha permès que Google i els editors "treballem de manera conjunta" per garantir una informació "fiable i diversa", ha destacat Clemares. Perquè l'objectiu de News Showcase és oferir a l'audiència una ingent quantitat de fonts de notícies que li permetin estar informat.



UNA EINA PER OFERIR ELS MILLORS CONTINGUTS EDITORIALS ALS LECTORS

Amb News Showcase, els editors poden oferir a l'audiència del cercador (a través de News i de Discover) els millors continguts que han publicat. A més, aquest mecanisme permet als diferents mitjans associats a Espanya "atreure trànsit, posar en valor pàgines web i aprofundir en la relació amb les audiències i millorar la seva sostenibilitat financera", ha emfatitzat Clemares durant la presentació de Google News Showcase.

Clemares ha recordat als mitjans de comunicació que “per resoldre reptes cal atendre les tendències”. Per això ha demanat parar atenció al que faran els joves "que són els consumidors del demà per adaptar-nos als nous formats".

Precisament sobre el futur del model de negoci de la premsa, durant la presentació de Google News Showcase s'ha celebrat una taula sobre els reptes i les oportunitats del negoci periodístic en la transformació digital.

A la mateixa, la directora de producte de L'ESPANYOL, Verónica Milo , ha destacat que iniciatives com News Showcase són el camí a seguir per part de la indústria periodística. Al costat de Milo es trobava també Alejandro Laso, director general d'El Confidencial , per a qui ara mateix els mitjans han de "posar l'usuari al centre i veure com poden fer un periodisme més proper i adaptatiu".

Augusto González Pradillo, director de La Crònica de Guadalajara, ha destacat que en aquest moment tots els mitjans estan evolucionant però que "l'important és mantenir la credibilitat".

Per la seva banda, Miguel Madrid, CDO a Henneo , el més important ara és que estem "tornant als orígens ia un model de pagament en què, a més, ens estem acostant al lector de nou".