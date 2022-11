La ministra d'Igualtat, Irene Montero, va ser el centre de les crítiques de Jordi Wild / @EP

Irene Montero , la Ministra d'Igualtat, no deixa indiferent ningú. Les seves reivindicacions provoquen que no hi hagi terme mitjà: o l'estimes o odies. Doncs bé, sembla que hi ha un youtuber que pertany més al segon grup.

El youtuber en qüestió és Jordi Wild , el català que fa podcasts amb famosos i tertúlies al seu programa The Wild Project . En un dels últims episodis, Jordi va dir que “intel·lectualment no està preparada per ser Ministra”. El youtuber afirma que no ho vol dir amb mala intenció i explica a continuació: “Per mi un ministre ha de ser una persona intel·lectualment elit i que tingués una consciència semblant a la del partit que representa i la del president”.

Costa creure que realment la ministra no sigui una persona "intel·lectualment preparada" quan és llicenciada en psicologia i té un màster en psicologia de l'educació. A més, entre el 2013 i el 2015 va estar com a investigadora en formació per dedicar-se a la seva tesi gràcies a una beca FPU, i fins i tot la Universitat de Harvard li va concedir una estada per continuar desenvolupant-hi el seu projecte. Tot i això, ha declinat l'oportunitat per unir-se a Podem.

A més, el youtuber afegeix un segon problema a Irene Montero: “Té el perfil típic de victimista que tot ho porta al mateix terreny”.

Davant l'alubió de crítiques que va rebre, Jordi Wild es va voler disculpar per les paraules.

Però aquestes paraules van ser insuficients per als tuiters, per la qual cosa va acabar fent un comunicat on expressar llargament la seva opinió sobre la polèmica.