La ministra d'Igualtat, Irene Montero

La ministra d'Igualtat, Irene Montero , s'ha mostrat "enormement preocupada" per les esmenes presentades pel PSOE que "toquen el cor" de la Llei Trans i els ha demanat que les "retirin".



"Estic enormement preocupada per aquestes esmenes del PSOE. Així ho he fet saber perquè a més han incomplert el seu compromís de no tocar el cor de la llei que jo vaig pactar amb Carmen Calvo, referit a la lliure determinació de la identitat de gènere per a majors de 18 anys i també per als nens i nenes trans", ha assenyalat Montero, aquest dimecres, en declaracions als mitjans, als passadissos del Congrés dels Diputats.



En aquest sentit, ha demanat als socialistes que " retirin aquestes esmenes " i ha assegurat que, des del seu Ministeri, es "deixaran la pell" per "mantenir la llei com està".

A més, ha reclamat que no es cometi la "crueltat" d'"estigmatitzar" els menors trans i de "qüestionar qui són". "Prou patiment tenen, pateixen discriminació, violència, incomprensió dels seus entorns escolars i moltes vegades de les seves famílies", ha advertit Montero.



Per això, ha volgut enviar un "missatge clar i rotund" als nens i nenes trans. "Treballarem amb la majoria feminista del Congrés per intentar que la llei surti abans que s'acabi l'any sense una sola retallada en drets , tampoc per a les infàncies trans", ha conclòs la ministra.