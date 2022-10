Pancarta demanant la Llei Trans / @EP

El PSOE ha decidit demanar una setmana més de termini , presumiblement la darrera pròrroga, per presentar les esmenes parcials al Projecte de llei per a la igualtat real i efectiva de les persones trans, malgrat la pressió dels seus socis d' Unidas Podemos , que vénen exigint que es desbloquegi la tramitació.



El termini de presentació d'esmenes s'acaba aquest dimecres, però la Mesa del Congrés es reuneix al matí per decidir si l'amplia. Segons asseguren a Europa Press fonts socialistes, el PSOE ja està immers en la redacció de les seves propostes de modificació , però s'ha estimat més donar-se una setmana més i demanarà una última pròrroga. Com que també el PP i Vox demanen ampliació de termini, tot apunta que s'aprovarà.



Aquest mateix dimarts, el portaveu i Unides Podem al Congrés, Pablo Echenique, havia emplaçat públicament els seus socis a no allargar més els terminis per desbloquejar el projecte d'Igualtat i poder començar la discussió de l'articulat.



En roda de premsa a la Cambra Baixa, Echenique ha dit que cada dia que passa sense avançar en aquesta llei, el col·lectiu trans pateix una discriminació "tremenda" i que tornarà a prorrogar el tràmit d'esmenes aquestes persones "patiran" durant més temps. Assegura respectar el debat intern que pugui tenir el PSOE, però creu que això no ha d'afectar l'avenç en el desplegament de la llei esmentada.



De moment, els socialistes han avançat que no tocaran l'autodeterminació de gènere a la Llei Trans, encara que sí que reconeixien que volien reforçar la seguretat jurídica del text en augurar que Vox la portarà al Constitucional. També van manifestar els dubtes sobre l'equiparació d'algunes violències a la violència de gènere que es produeix contra les dones al si d'una relació de parella o exparella (coneguda com a violència intragènere).



El bloqueig de la tramitació ja va provocar la baixa de militància de la socialista Carla Antonelli , que es va queixar de l?actitud del seu partit. A més, col·lectius trans s'han mobilitzat pressionant el PSOE i han anunciat fins i tot concentracions a les seves seus.