El presentador de TV3 Xavi Coral, els periodistes Charlie Castaldi i John Cralin i la presidenta de Dircom Catalunya, Maria Lluïsa Martínez/@EP

En aquesta ocasió les prop de 300 persones que es van congregrar van poder gaudir d'un diàleg entre els periodistes John Carlin i Chrlie Castaldi, que van amenitzar la trobada amb les seves experiències i reflexions sobre el periodisme i la democràcia al món.

María Luisa Martínez durant la seva intervenció a l'acte de NETCOM/@Catpress

María Luisa Gistau: "Davant la incertesa les persones busquem confiança"

María Luisa Martínez Gistau, la seva presidenta, va explicar que vivim en una "permant crisi" després de la pandèmia pel coronavirus, cosa que es tradueix en un " context volàtil, incert i imprevisible que causa sensació de fragilitat i inseguretat pel que la societat reclama a les empreses reclamen veracitat, transparència i ètica, Conceptes que han de seguir sent els que marquin l'evolució de la professió ” perquè “necessitem confiar en les empreses, en els mitjans i en les institucions , en allò que ens identifica com a societats obertes”, sobretot, en el moment que travessem de “transformació vertiginosa i una gran incertesa col·lectiva”.

En la intervenció, Martínez Gistau ha volgut destacar que Dircom Catalunya ha arribat a la xifra de 250 socis. " Des del 2016 hem passat de 140 socis a prop de 250, un increment del 75%", va comentar la presidenta davant dels assistents i he fet un especial agraïment a la incorporació de la UOC com a soci protector de Dircom Catalunya.

Gistau ha volgut posar en valor durant la seva intervenció que "tota la saviesa d'aquestes onze trobades NETCOM que avui recuperen la seva presencialitat ens ha fet reflectir sobre els valors de la nostra professió" i ha recalcat que "davant d'un moment d'incertesa les persones busquem confiança".

Charlie Castaldi durant el seu diàleg amb John Carlin amic i periodista/@DirCom

Charlie Castaldi: "Estem en un moment on el que està en joc és la democràcia al món"

L'esdeveniment, que es va celebrar a l'Antiga Fàbrica Estrella Damm de Barcelona, va comptar amb la presència dels periodistes John Carlin i Charlie Castaldi, que van analitzar l'ús de la comunicació en determinats contextos sociopolítics. En aquest sentit, segons Carlin, "la comunicació avui contribueix tant a la polarització a les democràcies com a la repressió mental a Rússia".

A més, va fer incapie en la seva intervenció que "vist el que ha passat als EUA on qualsevol amb accés a les xarxes socials pot explicar el que vulgui i molta gent li creu el que està en perill ara mateix és la democràcia al món. Les dictadures intenten imposar els seus relats i en la guerra d'Ucraïna Europa té un gran repte”.

John Carlin creu que la ideologia política no s'escull sinó que ve determinada per l'entorn/@CatPress

John Carlin: "Calen més Mandeles i menys Trumps al món"



Per la seva banda, Castaldi ha dit que els professionals del món de la comunicació tenen més accés a la informació , cosa que els permet ser testimonis en temps real de moments històrics “com el dels seguidors de Trump assaltant el Capitoli per impedir el procés democràtic, dels horrors de la guerra a Ucraïna i de la valentia de les dones iranianes". A més com a bon coneixedor de Nelson Mandela va afirmar que en aquest món "calen més Mandelas que dominin la comunicació que persuaden fins i tot els seus enemics i menys Trumps que enfrontin les persones". Per a ell, el que més va ensenyar Mandela va anar a "com persuadir fins i tot els teus enemics per anar a favor de tots i la pau. Ell va aconseguir convèncer els seus enemics i això és el que els polítics d'avui haurien d'aprendre a fer, apel·lant a allò millor de les persones".