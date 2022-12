Twitter tindrà un altre propietari / Arxiu

El multimilionari Elon Musk ha anunciat aquest dimarts la seva decisió de renunciar com a director executiu de Twitter després que dilluns perdés una enquesta a la plataforma en què preguntava als usuaris si havia de dimitir del càrrec.

"Renunciaré com a CEO (director executiu) tan aviat com trobi algú prou ximple per acceptar el lloc ", ha asseverat Musk en resposta al sondeig realitzat a la xarxa social que es va saldar amb un 57,5% de vots a favor que abandoni el càrrec.

En aquest sentit, ha sostingut que una vegada trobi una persona que ho passi, tan sols dirigirà els equips de programari així com els servidors.

L'enquesta publicada pel magnat dilluns tenia únicament dues opcions, de manera que a banda del 57,5% que va votar a favor que abandoni el càrrec, un altre 42,5% es va mostrar en contra de la seva sortida com a conseller delegat de l'empresa. Al tuit de la consulta, Musk va subratllar que a assabentaria els resultats que en sortissin.



La dimissió de Musk com a director executiu de Twitter es dóna gairebé dos mesos després que s'oficialitzés l' acord de compra de la companyia per 44.000 milions de dòlars (41.000 milions d'euros).

Durant aquest temps, el multimilionari s'ha vist embolicat en diverses polèmiques arran de les seves decisions al capdavant de la xarxa social , entre les quals destaca la decisió recent de prohibir la promoció d'altres xarxes socials a la seva plataforma, que xoca amb la seva promesa de defensar la llibertat dexpressió.



Així mateix, durant el temps de Musk com a màxim executiu de Twitter, l'expresident dels Estats Units Donald Trump ha recuperat l'accés al seu compte --suspesa des d'inicis del 2021 per promoure l'assalt al Capitoli dels Estats Units--. A més, els perfils de diversos periodistes van ser suspesos per donar suposadament informació personal sobre el magnat.