Nacho Palau, el recent concursant de Supervivientes 2022 i exparella de Miguel Bosé, ha ingressat d'urgència després de patir una reacció al·lèrgica a la cara. El periodista Kike Calleja ha avançat la notícia, explicant que ha tingut una reacció al·lèrgica "rara", i ha hagut de sotmetre's a una operació "molt curta".

Aquest problema de salut no és l'únic que té Nacho Palau, ja que cal recordar que va arribar amb problemes de salut des d'Hondures. Per tant, mala ratxa per a l'exconcursant de Supervivientes.