Tamara Falcó ha assistit aquest cap de setmana al XIV Congrés Mundial de les Famílies , una de les trobades de referència en el del moviment ultra catòlic a Mèxic. La filla d'Isabel Preysler, devota catòlica, va assistir encantada a un esdeveniment que exalça el model tradicional de família. D'aquesta manera, podia aïllar-se del drama de la seva vida amorosa després de la ruptura amb Iñigo Onieva per la publicació d'un vídeo en què l'expromès es besava amb una altra noia.

Aquesta és la primera vegada que Falcó acudeix a aquest Congrés, i ho va fer amb el cineasta Juan Manuel Cotelo , en una edició el lema de la qual deia "Acompanyant les famílies en un món desafiador".

"En aquest món és molt fàcil caure a agradar a la resta, però al final el meu propòsit a la vida és arribar al cel ", assegurava la filla del marquès de Griñón, afegint que "tot el que intento fer és camí a això".

Tamara també va explicar en quin moment va tenir el primer acostament a la fe cristiana. "Ningú a la meva família anava a missa, la meva mare estava casada amb un ex ministre socialista que considerava que la religió era el mateix que la bruixeria , una superstició", comentava fent referència a Miguel Boyer, exmarit d'Isabel Preysler i Ministre d'Economia durant l'etapa de Felipe González.

També va tenir paraules per al seu ex promès. "Estava il·lusionada perquè el projecte de Déu hi era, però tot canvia radicalment quan van sortir les imatges del meu xicot sent infidel", explicava Falcó, que va moderar més el seu discurs cap a ell, ja que va afegir que "no sento odi cap a ell, em dóna pena ”.



Però també va tocar l'àmbit LGTB , un discurs que no va deixar indiferent ningú: “Ara estem vivint un moment molt complicat per a la humanitat, hi ha tants tipus diferents de sexualitats, hi ha tants llocs diferents on pots exercir el mal. Crec que en altres generacions no era tan evident”. És curiós -al mateix temps trist- que consideri altres tipus de sexualitat com "fer el mal", però més trist és que ho pensi tenint en compte que Juan Avellaneda, el dissenyador i un dels seus grans amics, és homosexual.