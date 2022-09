Tamara Falcó en la primera aparició pública oficial / @EP

Tamara Falcó està vivint un dels moments més complicats de la seva vida després que es destapés la infidelitat del seu ja expromès, Iñigo Onieva . La filla d'Isabel Preysler va reaparèixer aquest dimarts per partida doble, primer per trucada telefònica amb Jorge Javier Vázquez a ' Sálvame ', i després a la presentació de la pel·lícula El sentido de l'arquitectura.

Al programa de Mediaset, la filla d'Isabel Preysler va voler disculpar-se amb el programa perquè " durant molt de temps no us he cregut " i va voler donar-los les gràcies: "Us vull agrair la vostra investigació perquè si no, no m'hauria assabentat mai".

Tamara ha explicat que va confiar fins al final a Iñigo, i que ha deixat de creure-hi quan "l'evidència era aclaparadora". "Estic contenta perquè confio en Déu , si això ha passat és per alguna cosa i això només pot anar per bé", concloïa.

SEGONES DECLARACIONS EN EL MATEIX DIA

A la presentació de la pel·lícula El sentit de l'arquitectura va tornar a deixar clar que la seva relació amb Onieva està completament liquidada i tanca la porta a qualsevol possibilitat d'una reconciliació futura. " És impossible , he perdut la confiança i per a mi és un valor molt important i no puc estar amb algú que no comparteix els meus valors", aclaria Falcó.

A més, Tamara també va explicar com el seu expromès li va revelar que les imatges del festival eren aquest any. "Divendres quan vam arribar després del casament, ell em va començar a reconèixer que potser les imatges sí que eren d'ara. La resta del que va passar m'ho quedaré per a mi, pel respecte i l'afecte que li he tingut. anell ho vaig deixar a taula dissabte abans de marxar a casa de la meva mare".

Tot i que ha estat una notícia que li va caure com un gerro d'aigua freda, la filla del marquès de Griñón es va mostrar agraïda: "És millor que hagi succeït ara encara que és dur, hauria estat pitjor si ja haguéssim estat casats o fins i tot amb fills".