Shakira ha deixat enrere la tristesa per donar pas a la ira i la rancúnia d'una forma colossal. La seva nova cançó amb Bizarrap ha estat una autèntica bomba, i en només vuit ja acumula 22 milions de visualitzacions a Youtube . Si ja de per si mateix les cançons d'aquest DJ tenen un gran èxit (només cal mirar exemples com 'Queda't' amb Quevedo, per exemple), aquesta vegada tothom es fregava les mans per veure què diria la cantant colombiana. Estaria dedicada a Gerard Piqué ? Seria molt dura amb ell? Doncs sí, i no només està dedicada a qui va ser la seva parella durant 12 anys i la seva nova amant, Clara Chía, sinó que els nomena fins i tot dins de la cançó.

La tornada de per si ja promet:

"Una loba como yo no está pa’ tipos como tú.

Pa’ tipos como tú, uuuhh

A ti te quedé grande y por eso estás con una igualita que tú".

Però si la primera estrofa no és del tot malèvola, a la segona treu tot el verí per nomenar i deixar clar que la cançó va per a Gerard Piqué, i que si el critiquen no és culpa seva, ja que ella només fa música:

"Esto es pa que te mortifique, mastica y traga, tragues y mastiques.

Yo contigo ya no regreso ni que me llores ni me supliques.

Entendí que no es culpa mía que te critiquen,

yo sólo hago música perdón que te sal-pique."

A més, també fa referència a com s'ho va passar de malament i la situació tan complicada amb què es va quedar després de trencar la seva relació:

"Me dejaste de vecina a la suegra,

con la prensa en la puerta y la deuda en Hacienda".

Però també té paraules per a Clara Chía, la jove amb qui l'exfutbolista li va posar les banyes:

"Tiene nombre de persona buena,

Clara-mente no es como suena.

Tiene nombre de persona buena,

Clara-mente es igualita que tú".

I al pont ja llença tota la carn a la graella i acaba de destrossar els dos amants:

"Yo valgo por dos de 22.

Cambiaste un Ferrari por un Twingo.

Cambiaste un Rolex por un Casio.

Vas acelerado dale despacio.

Mucho gimnasio, pero trabaja el cerebro un poquito también".