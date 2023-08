La parella, en una imatge de fitxer. Foto: Instagram (@sandra.bullock.official)

Durs moments per a Sandra Bullock, que el 7 d'agost passat va perdre la seva parella, Bryan Randall, després de 3 anys de lluita contra l'esclerosi lateral amiotròfica (ELA).

"Amb enorme tristesa compartim que el 5 d'agost Bryan Randall va morir en pau després d'una batalla de tres anys contra l'ELA" comunicava fa unes hores la família a la revista People , revelant que el nuvi de la popular actriu "va preferir mantenir el seu camí amb ELA en privat i els que en tenim cura hem fet el possible per respectar els seus desitjos", que la seva mort ha estat "tranquil·la" i ha estat acompanyat en tot moment pels seus éssers estimats.

"Estem immensament agraïts als incansables metges que van navegar pel paisatge d'aquesta malaltia amb nosaltres ia les infermeres sorprenents que es van convertir en les nostres companyes d'habitació, sovint sacrificant les seves pròpies famílies per estar amb la nostra" han afegit, demanant "privacitat per acomiadar-se de Bryan en la més estricta intimitat.

La parella va començar la seva discreta relació fa 8 anys, quan l'actriu el va contractar com a fotògraf per a l'aniversari del seu fill Louise. El seu fort va ser un autèntic fletxat i l'actriu hi va trobar el company perfecte amb qui formar una família.

La seva retirada temporal del món de la interpretació el 2022 cobra ara un significat especial en saber la lluita que la seva parella lliurava contra l'ELA i de la qual no se sabia res fins ara per exprés desig del que Sandra definia com l'home de la seva vida. "Només vull estar les 24 hores del dia, els 7 dies de la setmana amb els meus nens i la meva família. És el lloc que em fa més feliç i aquí és on estaré per un temps" anunciava. Un any en què l'actriu ha estat bolcada a Bryan, a qui ara acomiada completament desolada