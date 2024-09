Alejandra Rubio s'amaga de la premsa després de la visita del pare de la seva parella

Rubio, en una imatge recent. Foto: Europa Press

Confirmant que la seva relació marxa vent a popa a menys de tres mesos de convertir-se en pares del seu primer fill, Alejandra Rubio i Carlo Costanzia han rebut aquest cap de setmana una visita molt especial. Tal com publica aquest dimecres la revista Diez minutos , el pare de l'actor, Carlo Costanzia, ha viatjat des d'Itàlia a Madrid per veure el seu fill i la seva nora i conèixer el pis que comparteixen als afores de la capital i on abans vivia sola la néta de la desapareguda María Teresa Campos .

Un retrobament familiar en què van menjar en una coneguda cerveseria de la capital d'Espanya (per cert una de les favorites de Terelu Campos) i en què va quedar palès la gran sintonia que hi ha entre l'exmarit de Mar Flores, el seu fill i la mare del que serà el seu primer nét, que s'especula -ja que ells encara no ho han confirmat- que serà un nen que també anomenaran Carlo continuant amb la tradició familiar.

Una visita sobre la qual hem preguntat a Alejandra, que en lloc de donar normalitat a la seva bona relació amb el sogre i revelar algun detall de com va ser el cap de setmana, ha optat per tapar-se la cara amb les mans avergonyida en abandonar el domicili per complir els seus compromisos professionals. "M'agafas aquí anant a la feina com sempre amb unes pintes" s'ha excusat amb un riure nerviós, guardant silenci sobre les seves imatges amb el pare de Carlo.