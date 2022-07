Els dibuixants, reunits per a l'ocasió / Renfe

Amb motiu de la celebració del 30è aniversari de l'arribada de l'AVE, Renfe ha actualitzat el llibre "A l'AVE amb humor", que es va publicar el 2009, quan coincidia amb el primer any de la posada en funcionament del tren d'alta velocitat Barcelona - Madrid.

En aquesta edició hi han participat més de seixanta dibuixants gràfics de tot Espanya, coordinats per Jaume Capdevila (KAP) a la ciutat de Madrid. Durant el temps que ha trigat el trajecte amb AVE fins a la capital espanyola, els artistes han aprofitat per inspirar-se en el tren i plasmar-lo en dibuixos. Alguns seran els que il·lustrin el nou llibre, que es publicarà a finals del 2022.

També hi han participat dibuixants dels principals mitjans de comunicació, amb gran representació d'El Jueves, com és el cas d'Ana Belén Rivero, Ant, Ermengol, Far, Guille, Jordi March, Kim, L'Avi, Lluïsot o Manel Fondevila, entre molts altres. A aquesta llista d'artistes també s'hi han de sumar la participació de Maribel Carod, Raquel GU, Rocío Vidal, Toni Batllori i Ponsí.

"A L'AVE AMB HUMOR"

Aquest llibre es va publicar el 200, ja fa 13 anys, i va comptar amb la coordinació de l'històric dibuixant José Antonio Fernández (Fer) i el pròleg del periodista Josep M. Cadena. Per a la seva primera edició, el llibre va comptar amb dibuixants i humoristes de la talla de Guillem Summers, Krahn, Muntañola o Romeu, entre d'altres.