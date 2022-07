L'expresident peruà, origen del hit de TikTok / Tito Sillva Music

Si ets usuari habitual de la plataforma TikTok, és possible que hagis escoltat de forma molt repetitiva una cançó (i que probablement, a hores d'ara, ja hi estiguis somiant). Es tracta de "El meu bebito fiu fiu", l'èxit de l'artista peruà Tito Silva que s'ha viralitzat per complet i que ha provocat que artistes de la talla de Bad Bunny o streamers com Ibai Llanos hi hagin fet referència.

El que és graciós de tot no és la cançó en si, sinó l'origen de la seva lletra, la tornada de la qual és la següent:

"Caramel de xocolata

Xampareu-me així

Com un pionono de vitrina

Enrotlla'm així

Amb sucre en pols, endolceix-me

I és que tu ets el meu rei

Quin valent ets tu, ets el meu nadó

El meu bebè Fiu Fiu".



L'ORIGEN DE LA LLETRA

La cançó, publicada al canal de Youtube de Tito Silva Music, ja acumula més de 10 milions i mig de visites. La base de l'obra és la cançó "Stan" de Dido ft. Eminem, però la lletra, segons el vídeo, està inspirada en un poema de Zully Pinchi.

Pinchi era candidata al Congrés per Som Perú, però més enllà de la seva faceta política, també va augmentar el seu nivell de reconeixement popular a causa de l' affaire que va tenir amb Martín Alberto Vizcarra Cornejo, que va ser president del Perú des del 2018 fins al 2020.

El maig passat, el programa periodístic "Panorama" va publicar els suposats missatges que s'enviaven els dos protagonistes d'aquest curiós hit. S'hi podien llegir expressions com "el meu bebè", "el meu bebè" o "fiu fiu", els quals enviava l'excandidata al màxim mandatari peruà.

En fer-se públics, l'artista els va fer servir per posar la lletra a una cançó que s'ha tornat un hit absolut. De fet, aquest és l'èxit que fins i tot el mateix expresident peruà va parlar sobre ella. Martín Vizcarra va dir a través de les seves xarxes socials: "“Tenim una sèrie de seguidors, alguns molt creatius com Tito Silva Music ; que pren part de les nostres declaracions i les converteix en temes que són del gust de la població".