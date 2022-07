Fotograma del documental "Èpica. El llegat de la Fura dels Baus" / La Fura dels Baus

El documental 'Èpica. El llegat de La Fura dels Baus', produït per La Fura i Badalona Comunicació, ha estat seleccionat per participar en la segona edició del Festival de Cine Incontrastable (FESTCI). Aquest és un festival per a produccions independents que busca donar visibilitat a un cinema crític i inclusiu, i enguany ha rebut 876 pel·lícules. Tindrà lloc entre el 18 i el 27 de juliol a Huancayo (Perú), i acollirà, a més de les projeccions, tallers, conferències i classes magistrals.

Una reflexió sobre els nous reptes sociotecnològics

'Èpica. El llegat de La Fura dels Baus' és un documental que tracta sobre el procés de creació del workshop ‘Informació vs Memòria‘, a través del qual analitza la tasca de la Fundació Èpica de La Fura dels Baus i el paper de l’art i la ciència davant els nous reptes de l’era de la informació.

La Fundació Èpica es troba a Badalona i en el workshop en què se centra hi participen científics, artistes, investigadors, xefs, filòsofs i els veïns del barri del Manresà de Badalona. Aquest acte no només serveix per crear un espectacle multidisciplinari, sinó també per posar a prova noves hipòtesis i tecnologies.

Durant els 60 minuts del documental, l’espectador experimenta el procés creatiu de La Fura dels Baus i coneix el treball que es fa a diferents centres de recerca. La privacitat, les fake news, la tecnologia col·laborativa, la transferència de coneixements, les idees preconcebudes sobre el gènere o el funcionament del cervell són alguns dels temes que apareixen a la performance i sobre els quals professionals de diferents camps reflexionen en aquesta pel·lícula.

Temes d’actualitat que plantegen qüestions ètiques urgents davant els canvis socials i culturals que vindran de la mà dels avenços científics i tecnològics. I l’art, aquí, es presenta com un conductor potencial d’aquest coneixement gràcies a un llenguatge directe i impactant, però, sobretot, al seu potencial per convertir l’espectador en participant.