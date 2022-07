Kalush Orchestra, el grup ucraïnès que va guanyar Eurovision 2022 amb la seva cançó Stefania / Europa Press

Les especulacions han acabat resultant certes, i el Regne Unit o serà la seu que acollirà el festival d'Eurovisió 2023, tot i que la victòria d'aquest any del certamen musical més famós va ser per a Ucraïna.

La Unió Europea de Radiodifusió (UER) i la BBC han arribat a un acord per motius de seguretat, ja que la guerra que encara afronta el país ucraïnès amb Rússia pràcticament impossibilita la celebració d'aquest esdeveniment musical.

MÉS INFORMACIÓ La UER descarta que Ucraïna albergi Eurovisió 2023 i inicia converses amb la britànica BBC

En un primer moment, Volodímir Zelenski, el president ucraïnès, tenia la intenció que Eurovisió se celebrés a Ucraïna. "El nostre coratge impressiona el món, la nostra música conquista Europa. L'any que ve, Ucraïna serà seu d'Eurovisió per tercera vegada a la seva història. I crec que no serà l'última", comentava a través de les seves xarxes socials després de confirmar-se la victòria de Kalush Orchestra, amb la seva cançó Stefania.

Finalment, serà Regne Unit qui aculli Eurovisió 2023. Això és perquè va aconseguir la segona plaça en la classificació del certamen el 2022, gràcies a l'actuació de Sam Ryder amb Space Man.

D'aquesta manera, Espanya es queda a les portes d'albergar el festival, ja que el mateix dia de la final es va oferir a acollir Eurovisió el proper any. "La Corporació s'ofereix per recolzar en tot aquesta organització a Ucraïna i en cas del que necessitessin estaríem disposats a albergar la propera edició d'Eurovisió" , deia la directora de Comunicació i Participació de RTVE, María Eizaguirre.

Finalment, el 16 de juny passat, Espanya va anunciar que s'apartava de la carrera per albergar aquest festival. "Espanya ja no és a la carrera per albergar Eurovisió 2023 en cas que Ucraïna no pugui celebrar la competició de l'any que ve", comentava José Manuel Pérez Tornero, president de la Corporació de Ràdio i Televisió Espanyola, en una entrevista per a La Opinión de La Corunya . “No ens volem quedar amb el miratge d'un bon resultat, intentarem guanyar l'any que ve. També ens interessava organitzar el concurs d'Eurovisió 2023, però si Ucraïna renuncia a la BBC ho organitzarà”, afegia Tornero.

QUÈ SE SAP DEL PROPER FESTIVAL D'EUROVISIÓ?

Per ara, el mateix compte de Twitter ha anunciat sobre el festival del 2023 que Eurovisió se celebrarà al Regne Unit, però que encara estan buscant la ciutat que l'albergarà. També ha explicat que Ucraïna passarà automàticament a la Gran Final (no haurà de passar per la semifinal prèvia), de la mà del “Big 5” –Regne Unit, Alemanya, França, Itàlia i Espanya-.

A més, també han afegit que representants de la UA: PBC -la Companyia Nacional de Radiodifusió Pública d'Ucraïna- treballaran mà a mà amb la BBC per incorporar elements ucraïnesos al xou.